Triunfazo de Social Federación en el debut: venció a La Armonía en Colón

Un arranque más que auspicioso tuvo el Club Social y Deportivo Federación en el inicio de una nueva edición de la Liga de Mayores del básquetbol entrerriano. Este jueves por la noche, en el gimnasio «Pocho Nieto» de la ciudad de Colón, el conjunto federaense se impuso con autoridad frente al local, La Armonía, por 89 a 81.

El encuentro marcó el inicio del tercer año consecutivo de Social Federación en esta exigente competencia provincial, logrando un triunfo clave fuera de casa que fortalece las ilusiones del equipo.

Clave en el desarrollo y efectividad ofensiva

El trámite del partido mostró momentos de alta intensidad. Tras un primer cuarto adverso en el que la visita cayó 16-28, el Celeste logró reaccionar a tiempo, ajustó las marcas y revirtió el marcador en el segundo y tercer parcial (25-20 y 26-16). En el último tramo, pese a la presión del local (14-25), el equipo de Federación supo administrar la ventaja para sellar una valiosa victoria.

Los parciales: 16-28 | 25-20 | 26-16 | 14-25 (Final: Social 89 – La Armonía 81).

La gran figura de la noche fue Agustín Carnovale, quien encabezó la ofensiva visitante convirtiéndose en el goleador con 21 puntos y alcanzando una sobresaliente valoración de 35. Estuvo secundado por un notable trabajo de Lahuel Silva, aportante de otros 20 puntos para la causa Celeste. En el conjunto colonense se destacó Santino Lanzi con 21 de valoración.

Próxima cita: clásico regional en casa

Tras este sólido debut en la ruta, Social Federación ya piensa en lo que será su presentación ante su gente. Por la segunda fecha de la Liga de Mayores, el Celeste recibirá en el gimnasio de su sede al siempre exigente Estudiantes de Concordia, en un atrapante duelo regional que se disputará el próximo miércoles 14 de agosto, donde se espera mucho publico local.

Fuente y redacción de 7Paginas