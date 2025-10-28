Triunfo contundente de La Libertad Avanza sacude el mapa político provincial

La Libertad Avanza (LLA) destacó su desempeño en la provincia, entre otras, como una de sus victorias más relevantes, obteniendo hasta el momento 363.017 votos, con el 52,90 por ciento, incorporando 3 diputados nacionales, seguidos por Fuerza Entre Ríos (peronismo) con 236.131 votos, con el 34,41 por ciento, incorporando 2 diputados nacionales

El epicentro de la victoria se entiende por diversos factores: la creciente movilización del electorado joven atraído por el discurso disruptivo de LLA, con promesas de ruptura y cambio profundo, una campaña provincial que supo capitalizar el hartazgo frente al status quo político tradicional, la implementación de la boleta única de papel, que según analistas favoreció a los votantes más decididos, ayudando a la consolidación del voto de LLA.

Con este resultado, la alianza oficialista nacional no solo refuerza su posición en el Congreso nacional -como lo muestran los análisis del día electoral- sino que también consolida un nuevo eje de poder político en la región Centro del país, con Entre Ríos como uno de los bastiones más visibles.

En el búnker provincial de LLA en Paraná se vivió una jornada de celebración que mezcló euforia y alivio. Los dirigentes locales ya hablan de “una nueva etapa” para la provincia, donde anticipan que ejercerán un rol de contralor y de propuesta frente al Gobierno provincial tradicional. Por su parte, la dirigencia peronista entrerriana se mostró sorprendida por el margen del resultado y convocó a “una reflexión profunda” sobre los tiempos que vienen.

Qué viene a partir de ahora

El resultado en Entre Ríos no es solo simbólico: tendrá efectos concretos en la conformación de bancas de diputados y senadores por la provincia en la Cámara Nacional.

A nivel provincial, se abre un desafío mayúsculo para la oposición: recomponerse tras la derrota y evitar la reconfiguración de poder que, de no mediar revertimiento, podría dejarles en un segundo en los próximos años.

Desde la óptica de LLA, el mensaje es claro: “El cambio ya se impone, y llega desde los distritos”. Para el peronismo y otros espacios tradicionales, la advertencia también es clara: “El interior le dice basta al viejo esquema”. Entre Ríos, en este escenario, se convierte en laboratorio de esa nueva realidad política que algunos ven como irreversible.

