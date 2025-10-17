Troncoso: “El 26 de octubre se define seguir profundizando este rumbo o volver al Estado atado a la corrupción”

Durante la entrevista, Troncoso destacó que las elecciones del próximo 26 de octubre “no son una elección más”, subrayando que por primera vez en la provincia se implementará la boleta única, en el marco de una prueba piloto nacional.

“El gobernador cumplió con su palabra. Esta herramienta fue una promesa de campaña y hoy se hace realidad. Es un cambio profundo en el sistema electoral que busca más transparencia y participación”, afirmó.

El funcionario explicó que desde su cartera se están llevando adelante capacitaciones en toda la provincia para familiarizar a los votantes con el nuevo sistema, incluyendo actividades con estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y sindicatos.

“Lo que se dirime es el futuro de la Argentina”

Al analizar el escenario político, Troncoso fue contundente:

“Esta elección define si seguimos profundizando un modelo con un Estado eficiente, inteligente y moderno, o si volvemos a ese Estado gigante, atado a la corrupción, al servicio de la política y no de la gente”.

El ministro señaló que el gobierno provincial acompaña el rumbo nacional porque “hay una mirada estratégica compartida para el desarrollo del país y la generación de empleo genuino”.

“Nosotros apostamos a este camino. Estamos convencidos de que la ciudadanía entrerriana nos va a dar un nuevo voto de confianza para continuar transformando la provincia”, expresó.

Críticas a la oposición

Consultado sobre el rol de la oposición, Troncoso apuntó:

“En casi dos años de gestión no escuché una sola autocrítica de quienes gobernaron durante 24 años y dejaron la provincia en el deterioro más profundo. Son las mismas caras que buscan volver al poder. Eso habla más de ellos que de nosotros”.

Un día histórico para Entre Ríos

Troncoso también celebró el reciente anuncio del gobernador Rogelio Frigerio sobre la reincorporación de Entre Ríos a la vía troncal de la Hidrovía Paraná–Paraguay, calificándolo como “un hecho histórico”.

“Después de 30 años de exclusión, recuperamos nuestra posición en el Paso Bravo Guasú Talavera. Esto significa federalismo, competitividad, menores costos logísticos y más empleo para los entrerrianos”, afirmó.

Finalmente, el ministro destacó que este logro “marca un antes y un después para la provincia”, al permitir mejorar la productividad y fortalecer la conexión con el comercio exterior.

“El 26 de octubre la gente va a decidir si seguimos por este camino de transformación o si volvemos al pasado”, concluyó Troncoso.