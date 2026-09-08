Troncoso habló de las PASO y fue contundente sobre 2027: “La provincia se merece cuatro años más de Frigerio”

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, dejó definiciones políticas de cara al escenario electoral de 2027 durante una entrevista en el programa Al Frente, que se emite por AET.

El funcionario se refirió al futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al calendario electoral provincial y a la posibilidad de que el gobernador Rogelio Frigerio busque un nuevo mandato.

A favor de las PASO, pero con límites

Troncoso se manifestó a favor de mantener las PASO como herramienta electoral y recordó que el actual gobierno provincial también surgió de ese mecanismo de competencia política.

“Soy partidario de las PASO. Me parecen una herramienta interesante. Nosotros, como gobierno, somos un producto de las PASO”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que su utilización debe ser analizada en función del contexto económico y del actual vínculo entre la ciudadanía y la política.

“Estamos en un momento de mucha estrechez económica, fragilidad y hartazgo de la ciudadanía hacia la política”, señaló el ministro.

En ese sentido, planteó que someter a la sociedad a múltiples procesos electorales también implica un costo que debe ser tenido en cuenta.

Para Troncoso, la continuidad de las PASO debería estar vinculada a una necesidad concreta de los ciudadanos y no a los desacuerdos internos de los espacios políticos.

“Si la PASO responde a una necesidad de la gente, quizá valga la pena. Ahora, si responde a que tres o cuatro políticos no se pueden poner de acuerdo, estamos en un problema”, afirmó.

De esta manera, el funcionario dejó en claro que, a su entender, la discusión sobre el sistema electoral de 2027 no debería estar condicionada por las necesidades de la dirigencia política, sino por aquello que resulte conveniente para los entrerrianos.

El calendario electoral y la Boleta Única

Al referirse al calendario electoral, Troncoso destacó la reforma política impulsada durante la actual gestión y recordó que Entre Ríos utilizará el sistema de Boleta Única a partir de las próximas elecciones.

Según explicó, con la legislación vigente, el calendario provincial contempla elecciones durante los meses de mayo y junio, lo que actualmente configura un esquema de elecciones desdobladas.

“La provincia se merece cuatro años más de este gobernador”

Uno de los tramos más contundentes de la entrevista estuvo relacionado con una eventual candidatura de Rogelio Frigerio para continuar al frente de la Gobernación a partir de 2027.

Consultado sobre esa posibilidad, Troncoso expresó un fuerte respaldo al mandatario provincial.

“Yo creo que la provincia se merece cuatro años más de este gobernador, no tengo ningún tipo de dudas”, afirmó.