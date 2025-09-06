Troncoso: “hoy estamos plantando un mojón histórico para la cultura de la provincia y de Concordia”

La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones con la presencia de 60 stands, numerosas actividades para disfrutar, con autores invitados, música, danza, teatro y la participación tanto de editoriales de la provincia como de toda la región.

El Intendente Francisco Azcué resaltó el honor de recibir en Concordia a la primera edición de la Feria: “Esto habla de la importancia que le da nuestro gobernador a nuestra ciudad”, destacando además que se trata de un evento “que nos permite también a todos los ciudadanos acceder a las obras, conocer los autores, sumando eventos culturales” a lo que remarcó el aspecto identitario del espacio ya en el mismo confluyen variadas expresiones que hacen al quehacer del pueblo entrerriano.

Troncoso por su lado remarcó que “hoy estamos plantando un mojón histórico para la cultura de la provincia y de la ciudad, es un hito y esperamos que sea la primera feria de muchas”, expresó.

En ese sentido, el ministro contó que se eligió a Concordia como puntapié por su riqueza cultural. “Es una ciudad de grandes escritores, con algo no menor para la poesía entrerriana y es que está ligada a lo que es el río como sujeto de inspiración”, subrayó.

Por último, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello dijo que «estamos felices por la participación de toda la ciudadanía, por el gran trabajo que venimos haciendo con la Municipalidad de Concordia y por la concurrencia”.

El acto inaugural realizado este viernes estuvo mediado por el reconocido poeta, cantante, periodista y gestor cultural Roberto Romani.

Contó con las presencias del Ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos Fabián Boleas, la viceintendente de Concordia Magdalena Reta de Urquiza, el secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio, el subsecretario de Educación y Cultura Carlos Gatto, la diputada nacional Nancy Ballejos, el diputado provincial Marcelo López, entre otros.

Prensa Municipalidad de Concordia