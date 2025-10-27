Troncoso: “No quedan dudas de que Frigerio es el gran elector, por eso se puso la campaña al hombro mostrando la gestión”

“Quiero agradecer a los fiscales generales, fiscales de mesa, militantes y a todo el equipo que trabajó incansablemente. También al intendente de Concordia y su equipo por cómo encararon esta elección. Estamos muy contentos, los resultados superan nuestras expectativas”, expresó Troncoso al comienzo de la entrevista.

El ministro subrayó que el éxito electoral se debe a la cercanía con la gente y a la coherencia del gobierno provincial: “Nosotros podemos tener aciertos o errores, pero estamos totalmente comprometidos con la transformación de la realidad de los entrerrianos. El gobernador tiene una energía de trabajo admirable, y creo que eso se contagia. No somos los más vivos ni los mejores, pero la gente confía en nosotros”.

Sobre el rol del gobernador durante la campaña, Troncoso fue categórico: “Frigerio es el gran elector de Entre Ríos. Lo sabemos todos. Es la figura con mayor y mejor imagen. Desde un principio dijimos que esta elección se plebiscitaba a nivel nacional, pero el PJ decidió plebiscitar la gestión provincial. Nosotros no teníamos nada que ocultar: al contrario, teníamos mucho para mostrar. Por eso el gobernador se puso la campaña al hombro y lo que hicimos fue mostrar gestión, hechos y cercanía con la gente”.

Troncoso también hizo una lectura política más amplia del resultado: “El kirchnerismo está agotado. Levantaron banderas que parecían nobles, pero las llenaron de corrupción, y eso destruye todo. Nosotros creemos en un Estado inteligente, que dinamice la economía y que facilite la inversión privada. Por eso bajamos impuestos y promovemos programas como el RIN, que ha sido un éxito generando más de mil puestos de trabajo calificado”.

Respecto al futuro inmediato, el ministro afirmó que la gestión sigue en marcha: “Mañana tenemos reunión de gabinete en Paraná. Esto muestra el compromiso del gobernador. Si ganábamos no éramos los más iluminados y si perdíamos no éramos los peores. Le quitamos el dramatismo a una elección que algunos querían convertir en un referéndum sobre Frigerio o Milei. La gente eligió seguir por el camino del orden, la transparencia y el trabajo”.

Finalmente, Troncoso se refirió al resultado en Concordia, donde el oficialismo volvió a imponerse, “Concordia ya no es la capital del peronismo. Es la capital de la esperanza, del desarrollo y del progreso. Poco a poco, con paciencia, estamos construyendo el futuro que esta ciudad se merece. No se puede hacer en dos años lo que no se hizo en cuarenta, pero estamos marcando un rumbo firme”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas