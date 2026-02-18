Troncoso respaldó el discurso de Rogelio Frigerio: “Estamos dejando atrás un modelo que estuvo en crisis durante más de 20 años”

“Fue un discurso que refleja con claridad el camino que venimos transitando. No es un rumbo individual ni sectorial, sino compartido con la ciudadanía y con toda la Asamblea Legislativa”, expresó el funcionario.

Cambio de modelo

Troncoso sostuvo que el mensaje del mandatario evidenció un cambio profundo en la concepción del Estado provincial. Según manifestó, la gestión actual está dejando atrás “un modelo que estuvo en crisis durante más de 20 años”, al que definió como un esquema que concebía al Estado “como un barril sin fondo, al servicio de unos pocos”.

En ese sentido, afirmó que ese sistema le daba la espalda a la sociedad y que hoy no tiene lugar en la provincia. “Estamos dejando atrás una etapa de opacidad para avanzar hacia un Estado moderno y transparente”, remarcó.

Modernización y transparencia

El ministro destacó que uno de los ejes centrales del discurso fue la transformación institucional que impulsa el gobierno provincial, basada en la modernización, la simplificación administrativa y la transparencia en la gestión pública.

“Hoy podemos hablarle a los entrerrianos con los datos sobre la mesa y con absoluta claridad”, señaló, al tiempo que subrayó la importancia de recuperar la confianza ciudadana.

Administración responsable y desarrollo

Otro de los puntos centrales fue la administración responsable de los recursos públicos en un contexto económico complejo. Troncoso afirmó que cada peso debe gestionarse con “inteligencia y eficacia”, pero diferenciándose de prácticas anteriores que —según indicó— afectaron el desarrollo productivo y la generación de empleo privado.

“El objetivo es ordenar el Estado para que impulse y acompañe al sector privado, generando condiciones para el crecimiento y el trabajo”, sostuvo.

Finalmente, el ministro aseguró que el discurso del gobernador sintetiza el inicio de una nueva etapa para Entre Ríos. “El mensaje fue claro: el Estado ya no está al servicio de unos pocos, sino de todos los entrerrianos. Ese es el compromiso que estamos asumiendo”, concluyó.

Redacción de 7Paginas