Troncoso vaticinó que Azcue va por la reelección y también dijo “Ojalá Entre Ríos tenga a Rogelio Frigerio por cuatro años más”

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, brindó definiciones clave sobre el rumbo de la gestión provincial y el escenario político de cara al 2027. En un extenso repaso por la actualidad, el funcionario no esquivó temas espinosos: desde la relación con la Casa Rosada hasta la posibilidad de una reelección del gobernador Rogelio Frigerio.

El futuro político y la alianza con La Libertad Avanza (LLA)

Consultado sobre el armado electoral, Troncoso fue tajante al descartar un escenario de «tercios» en la provincia. “No veo una ciudadanía dividida en tercios; veo una identificación mayoritaria con el gobernador y con Javier Milei en la Nación”, afirmó.

En ese sentido, defendió la convergencia con los sectores liberales: “El 80-85% de nuestros votantes acompañan a Milei. No me imagino dándonos el gusto de ir separados para hacerle el juego al peronismo”. Sobre el futuro de Frigerio, expresó su deseo personal: “Ojalá la provincia pueda tener a Rogelio cuatro años más. Los tiempos de reforma requieren más de un ciclo para consolidarse”.

Reforma Previsional: “Para ganar hay que perder un poquito”

Uno de los puntos más sensibles de la agenda es la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones. Troncoso ratificó que el sistema actual es inviable a largo plazo debido al aumento de la longevidad y la baja natalidad.

“Estamos discutiendo ideas basales. Para mantener el 82% móvil sobre el bruto, debemos analizar si tomamos los últimos 30 años de aportes en lugar de los últimos 10, para evitar distorsiones”, explicó.

El ministro aclaró que no se tocarán derechos adquiridos ni la edad jubilatoria en regímenes especiales, pero advirtió que “lo que no podemos hacer es no hacer nada”. Anticipó que habrá una segunda ronda de reuniones con los gremios para intentar consensuar el proyecto antes de enviarlo a la Legislatura.

Hacia una Reforma Constitucional y Unicameralidad

Troncoso volvió a poner sobre la mesa la necesidad de una Convención Constituyente. Su propuesta principal es transformar el Poder Legislativo en un sistema de una sola cámara.

Eficiencia: “La unicameralidad simplifica el trámite administrativo y baja los costos, como ya funciona en Córdoba”, señaló.

Control de Cuentas: También planteó revisar el rol de la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas para evitar la superposición de controles que muchas veces ralentizan la gestión pública: “Hay que gobernar con superávit, pero también hay que gobernar”.

Equilibrio Fiscal con “Blindaje Social”

Respecto a la sintonía con el gobierno nacional, Troncoso marcó una coincidencia «enorme» en la búsqueda del superávit, aunque con un matiz entrerriano: “El equilibrio fiscal no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para el desarrollo con blindaje social”.

El ministro defendió un Estado eficiente pero presente: “Achicar el Estado para volverlo eficiente, no inexistente. No queremos un gigante con pies de barro, sino uno que brinde protección mínima a los vulnerables”.

Perlas de la entrevista:

Sobre las PASO: “Creemos en ellas como herramienta, pero sobrecargar a la gente con un sinfín de elecciones genera un hastío que está de más. Estamos dispuestos a dar el debate”.

Su rol en Enersa: Confirmó que le dedica varias horas diarias a la vicepresidencia de la empresa eléctrica, lugar que ocupa tras los escándalos de coimas de la gestión anterior para garantizar un control «del riñón» del Gobernador.

Concordia y el 2027: Troncoso manifestó su comodidad en el cargo actual, aunque reconoció que extraña a su familia en Concordia, ciudad donde vaticinó que el intendente Francisco Azcué también buscará la reelección.

Con datos de los programas: Cuestión de Fondo de Canal 9 y radio Plaza Mancilla

Resumen: Redacción de 7Paginas