“Trucholandia”: la decadencia política entrerriana que quedó expuesta tras los allanamientos a Bordet

La investigación judicial expone un entramado donde aparecen contratos irregulares, subsidios cuestionados, créditos sospechados, movimientos financieros incompatibles y maniobras que, según distintas publicaciones y derivaciones judiciales, habrían funcionado dentro de estructuras estatales durante más de una década.

En ese contexto, el ex gobernador Gustavo Bordet quedó nuevamente bajo la lupa tras los procedimientos realizados en el marco de la causa.

Un sistema que atravesó distintos gobiernos

Distintos sectores políticos y analistas coinciden en señalar que el fenómeno no puede interpretarse como hechos aislados ni como simples irregularidades administrativas, sino como parte de un sistema que se fue consolidando a lo largo de distintos gobiernos provinciales.

Las referencias apuntan a las gestiones encabezadas por Jorge Busti, luego profundizadas durante el mandato de Sergio Urribarri y continuadas posteriormente durante la administración de Bordet.

Según las críticas surgidas alrededor de la causa, el Estado provincial habría sido utilizado durante años como estructura política, mecanismo de distribución de recursos y herramienta de construcción de poder.

El rol político de Laura Stratta

Dentro de ese escenario, también aparece mencionada la ex vicegobernadora Laura Stratta, quien desarrolló distintos cargos durante las últimas gestiones peronistas en Entre Ríos.

Stratta fue presidenta del Instituto Becario durante el urribarrismo, luego diputada provincial y más tarde vicegobernadora y presidenta del Senado durante la gestión de Bordet.

Las críticas políticas sostienen que su figura representa la continuidad de una estructura que sobrevivió a distintos cambios de conducción dentro del peronismo provincial, manteniendo mecanismos y operadores dentro del aparato estatal.

Además, su nombre volvió a mencionarse en publicaciones recientes vinculadas a expedientes bajo investigación y presuntas maniobras para eliminar documentación pública.

La polémica por expedientes con lavandina

Uno de los episodios que mayor repercusión generó en las últimas semanas fue la denuncia sobre expedientes judiciales y administrativos que habrían sido manipulados con lavandina en oficinas públicas, presuntamente con el objetivo de borrar rastros o dificultar investigaciones.

La situación, que todavía forma parte de distintas líneas investigativas y publicaciones periodísticas, provocó fuertes cuestionamientos políticos y alimentó el debate sobre el funcionamiento interno de áreas estatales vinculadas a las causas.

Para distintos dirigentes opositores y sectores críticos del peronismo provincial, la imagen de expedientes “lavados con lavandina” se transformó en un símbolo de la decadencia institucional y del intento de encubrimiento dentro de estructuras públicas.

Contratos, subsidios y créditos bajo sospecha

La causa “Contratos Truchos II” representa una derivación de investigaciones anteriores vinculadas al presunto desvío de fondos públicos mediante contratos irregulares dentro de la Legislatura provincial.

Con el avance de las investigaciones comenzaron a aparecer nuevas derivaciones relacionadas con subsidios, créditos, transferencias y operaciones financieras sospechadas.

Los investigadores buscan determinar si existió una estructura organizada destinada a extraer recursos públicos mediante mecanismos fraudulentos y si esos movimientos contaban con respaldo político dentro del Estado provincial.

El impacto político de los allanamientos

Los allanamientos vinculados a Bordet (Foto) provocaron un fuerte impacto político en Entre Ríos, especialmente porque durante años el ex mandatario construyó una imagen de moderación y orden institucional en contraste con los escándalos que marcaron etapas anteriores del peronismo provincial.

Sin embargo, el avance de las investigaciones volvió a instalar interrogantes sobre el funcionamiento de las estructuras estatales durante ese período y sobre el grado de conocimiento o responsabilidad política de quienes ocupaban cargos de conducción.

En ese marco, distintos sectores consideran que la causa expone no solamente responsabilidades individuales, sino también un modelo político basado en estructuras de poder sostenidas durante años dentro del Estado provincial.

Mientras las investigaciones judiciales continúan avanzando, la causa de los contratos truchos y sus derivaciones siguen generando repercusiones políticas, judiciales e institucionales en Entre Ríos, en una trama que todavía suma capítulos y mantiene bajo la lupa a figuras centrales de las últimas gestiones provinciales.

Con información de agencia NOVA

Redaccion de 7Paginas