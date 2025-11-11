Turismo: agentes de viajes realizan un fam tour en Chajarí

De este fam tour se encuentran participando diferentes agencias de viajes de Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Entre Ríos, quienes han sido recibidos por los establecimientos Dinastie Palace, Hotel Río, Agua de Vida, Ayres, Rincón del Chajá, Villa Regina, 5 Soles y Sueños de Termas.

La actividad comenzó este domingo 9 y se extiende hasta hoy martes 11 de noviembre. En la primera jornada, los visitantes fueron recibidos en el Parque Termal «Daniel Tisocco» de Chajarí por el Director de Turismo, Julio Zambón. Allí pudieron disfrutar de un almuerzo show y recorrer las instalaciones del parque. Por la tarde realizaron un circuito histórico cultural y visitaron la Feria de Artesanos y Manualistas de la Estación.

El lunes, por su parte, las actividades se concentraron en el parque termal, recorriendo los diferentes alojamientos del lugar, con ronda de negocios y presentación de tarifario, con visita al espejo de agua y al camping del parque termal. Luego se visitó el Camping «Ciudad de Chajarí». Los representantes de las agencias mantuvieron encuentros con el Intendente Marcelo Borghesan y su par de Villa del Rosario Vanina Perini. Hoy martes, los participantes conocerán los atractivos de la micro región visitando las localidades de Santa Ana y Villa del Rosario. A las 13 horas tendrá lugar el almuerzo de despedida.

Los fam tours, o viajes de familiarización, son recorridos de cortesía que se brindan a operadores turísticos o agencias de viajes para que puedan vivir la experiencia de un destino turístico en primera persona para luego ofrecerlos a sus clientes.

Las distintas agencias que están participando del fam tour han sido contactadas por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Chajarí, con un cronograma pre determinado a dar a conocer el destino, para que luego puedan venderlo. Cabe destacar que esta acción de promoción se lleva a cabo en conjunto entre los sectores públicos y privados del Parque Termal de Chajarí.