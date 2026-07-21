Turismo en Entre Ríos en crisis: advierten una «verdadera emergencia» y reclaman medidas urgentes

Durante las vacaciones de invierno, los resultados estuvieron muy por debajo de las expectativas. Según informó el revisor de cuentas suplente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Juan Enrique Solari, la ocupación hotelera promedio en la provincia apenas alcanzó el 30% durante la primera semana del receso escolar.

El único alivio llegó con el fin de semana largo del 9 al 12 de julio, cuando la ocupación ascendió al 40%, aunque impulsada principalmente por escapadas de apenas dos noches, un nivel que, según el dirigente, resulta insuficiente para sostener la rentabilidad de hoteles, complejos turísticos, restaurantes y demás prestadores.

«La situación es sumamente preocupante. El sistema turístico de Entre Ríos atraviesa una verdadera emergencia», afirmó Solari.

Una crisis que se profundiza

Desde la entidad explicaron que el escenario actual no responde únicamente a una mala temporada, sino a una tendencia que viene agravándose desde hace aproximadamente dos años y medio.

Uno de los cambios más notorios es la desaparición de las reservas anticipadas. Mientras años atrás las vacaciones se planificaban con semanas o meses de anticipación, hoy la mayoría de los turistas decide viajar a último momento o directamente cancela sus planes, generando una gran incertidumbre para los prestadores del sector.

Federación y Villa Elisa, las excepciones

En medio del panorama general de retracción, algunos destinos termales lograron mejores resultados.

Las ciudades de Federación y Villa Elisa registraron niveles de ocupación de entre el 60 y el 65%, impulsados por el atractivo permanente de sus complejos termales. Sin embargo, la mayoría de las localidades turísticas entrerrianas quedó muy por debajo de esos porcentajes.

La pérdida del poder adquisitivo afecta al turismo

Para Solari, la crisis no se explica por una pérdida de atractivo de Entre Ríos como destino, sino por la fuerte caída del turismo interno en todo el país.

«La gente viaja menos, acorta la cantidad de noches o directamente decide no salir de vacaciones. La pérdida del poder adquisitivo afecta a todos los destinos turísticos del país y Entre Ríos no es la excepción», sostuvo.

A este panorama se suma el incremento permanente de los costos de funcionamiento. El aumento de tarifas de servicios públicos, los costos laborales, la presión tributaria y el encarecimiento de los insumos redujeron considerablemente la rentabilidad de las empresas.

Muchos establecimientos trabajan actualmente con márgenes mínimos e incluso con pérdidas, ya que trasladar esos incrementos a las tarifas significaría perder aún más clientes.

«Hoy la prioridad es sobrevivir»

Desde la Cámara señalaron que, pese a la implementación de promociones, descuentos, paquetes especiales, convenios con bancos y campañas de promoción, las herramientas ya no alcanzan para revertir la tendencia.

«La prioridad dejó de ser crecer. Hoy muchas empresas están concentradas simplemente en sobrevivir, mantener abiertas sus puertas y conservar las fuentes de trabajo», expresó Solari.

El dirigente recordó además que el turismo moviliza una extensa cadena económica integrada por hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, comercios, agencias de viaje, transportistas, artesanos, productores regionales y numerosos prestadores de servicios, por lo que la crisis impacta directamente sobre miles de familias entrerrianas.

Reclaman políticas para recuperar la competitividad

Ante este escenario, el sector reclama políticas públicas que permitan recuperar la competitividad y reactivar la demanda.

Según advirtieron desde la Cámara Entrerriana de Turismo, muchas empresas hoy enfrentan dificultades para afrontar gastos básicos y el pago de salarios.

«Si esta tendencia no se revierte en el corto plazo, una parte importante del sistema turístico provincial corre serio riesgo de no llegar en condiciones a la próxima temporada de verano», alertó Solari.

Finalmente, insistió en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para recuperar una actividad considerada estratégica para la economía provincial.

«El turismo genera empleo, inversión y desarrollo en toda Entre Ríos. Recuperar su competitividad es indispensable para evitar que la crisis siga profundizándose», concluyó.

Con información de Radio 2820

Redacción de 7Paginas