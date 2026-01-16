Turismo en Entre Ríos: “La temporada arrancó mucho mejor que el año pasado”, afirmó Bel

El director de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, evaluó el movimiento del sector en la primera quincena de la temporada estival en la provincia.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bel afirmó que “la temporada arrancó mucho mejor que el año pasado en cuanto a los números de ocupación, en cuanto al clima, y también las fiestas populares fueron las que le dieron el marco importante a cada uno de los destinos. En esta nueva gobernanza que tiene la Secretaría de Turismo hablamos de microrregiones y las 10 microrregiones han traccionado muy bien y cada una de ellas se ha destacado según el evento que ha tenido”.

Como ejemplo, mencionó que “el fin de semana pasado, la Fiesta Nacional del Lago en Federación y en todo lo que es la zona de Santo Grande, funcionó muy bien, entendiendo que no solamente tenía artistas de primer nivel, sino también que el parque termal, el parque acuático, toda la zona de Santo Grande, Chajarí, Concordia, funcionó de forma muy armónica y con números por arriba del 80% en el fin de semana. En el fin de semana anterior, Gualeguaychú se destacó por sus carnavales, que por primera vez fue la Fiesta Nacional del Carnaval del País, con números muy importantes y la ocupación hotelera muy buena; Valle María también con su Fiesta de la Playa; Gualeguay que comenzó este fin de semana con los corsos, también tuvo una ocupación; Villa Urquiza, con la Fiesta de la Playa y también con este turismo microrregional que tienen ellos. En Santa Elena, se tuvo que suspender la Fiesta de la Chamarrita el sábado, pero el domingo y lunes funcionó muy bien, como si fuera un sábado”.

“Todas las ciudades han traccionado bien, con un promedio del 70% de ocupación en estos primeros días, hasta el lunes 12. Todos aquellos destinos que tuvieron fiestas estuvieron por encima del 90% de ocupación, casi el 100%, y el resto con un promedio 80% en lo que fue el fin de semana. Y ya para este fin de semana que se preparan varios eventos y fiestas especiales como la Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay, también los números de reserva son más del 90%, al igual que Santa Elena donde inicia el carnaval. Lo que queremos significar es que cada destino que propone un producto fuerte, como es una fiesta popular o un carnaval, los números pasan muy por arriba de la media”, resumió.

En cuanto al origen de los turistas, dijo que “es una mezcla entre personas de Entre Ríos y gente que viene de afuera; en lo que fue la Fiesta Nacional del Lago, la Fiesta del Campamentista y el Carnaval, era mucha gente de afuera, principalmente de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Santa Fe”.

En tal sentido, indicó que “eso se está midiendo mediante una encuesta de satisfacción. A fines de año pusimos a trabajar el Observatorio, que Entre Ríos es una de las pocas provincias que tiene un Observatorio digital de movimiento económico, y eso lleva un proceso de subir los números, los datos y darlos ahora no nos serviría de nada si no vemos la película completa de enero, con lo cual esa información la vamos a tener más cerca de los primeros días de febrero”.

En la comparación del movimiento turístico con el año anterior, reseñó que “el año pasado arrancó mucho más fría, había otro clima desde todo punto de vista, en lo económico y en lo social, y este año comenzó muchísimo mejor. Ya en los primeros días de enero o terminando el año, los últimos días de diciembre, se empezó a tener buenos números, principalmente en los parques termales que tienen alojamiento dentro, y empezamos a tener más reservas. Igual así el perfil del turista ha cambiado sensiblemente en estos últimos dos años, es un turista que define a último momento el viaje, mirando el clima, mirando su situación económica o sus necesidades, pero de todos modos empezamos a tener buenos números de ocupación si lo comparamos con los últimos dos años anteriores”.

Sobre los motivos de esta mejora, evaluó que “esto se da por un trabajo que venimos haciendo desde junio del año pasado, cuando se hizo el primer lanzamiento de temporada de invierno con nuestro Carpincho, y de ahí empezamos a notar una seducción que generamos a través de este personaje, y el movimiento de las redes sociales, en cada campaña de promoción, o en cada evento de promoción, se llamaba mucho la atención. Y luego con la vuelta de rosca que le dimos con este rediseño, a partir de noviembre, con el lanzamiento de la temporada en Buenos Aires, el lanzamiento del Carnaval del País en la calle Corrientes, y todo eso ayudó, y sobre todo la campaña de comunicación que venimos dando, ha hecho que la gente nos elija”.

Consultado por la cantidad de días que permanece el turista en la provincia, puntualizó que “según datos parciales, estamos hablando por arriba de 3,7 a 4 días promedio. Seguramente en el transcurso de los días eso se va a ajustar y vamos a terminar en un 3,5 o 3,4 días promedio. Esto también nos llamó la atención porque en los dos años anteriores eran más de fin de semana –viernes, sábado y domingo- y daba un promedio de 2,5 o 2,7. Ahora pareciera que la gente estiró la estadía”.

En cuanto al apoyo de la provincia a las fiestas de cada localidad, Bel explicó que “la Secretaría de Turismo no tiene como fin organizar eventos, ni tampoco el gobierno provincial, para eso hay instituciones que lo hacen muy bien, instituciones civiles, municipios, Secretaría de Cultura que lo generan muy bien. Ahora bien, a este análisis respecto del cambio en el perfil de turista, ya lo venimos hablando con la Comisión Provincial de Turismo, entendiendo que en aquellos destinos que no generan eventos, la ocupación caía sensiblemente, más en el invierno o fuera de temporada, y aquellos que generaban cualquier tipo de evento, sea deportivos o culturales, tenían una ocupación muy alta. Entonces empezamos a persuadir o a conversar para que cada municipio incentive para hacer eventos y también incentiven a los clubes deportivos. Lo que sí la provincia hace es colaborar de alguna forma económica, con auspicio, acompañando a aquellos municipios o aquellas instituciones que generan eventos. Mejoramos el decreto que reglamenta o que decreta las fiestas provinciales de turismo para darle un buen título, un marco importante, para que no cualquiera se llame fiesta nacional o fiesta provincial, sino darle ese título con toda la calidad de lo que tiene”.

Finalmente, sobre la situación del Ente Mixto de Turismo, informó que “estamos a la espera del decreto que nombre al presidente para empezar a funcionar. Ya está el decreto reglamentario que firmó el gobernador y lo que hemos generado a través de estos dos años son mesas de consenso donde poníamos en práctica el trabajo con las instituciones. Más allá que no estaba institucionalizado por una ley o por un decreto lo hacíamos de forma provisoria para ir viendo cómo era el ejercicio, ni bien el gobernador decrete quién va a ser el presidente se pone en funcionamiento. No obstante, la Secretaría de Turismo o todas las instituciones que componen este Ente seguimos trabajando fuertemente y mancomunado para que la temporada o toda la actividad turística sea lo mejor posible”.