Turismo Nacional: Concordia aparece como alternativa para recibir la penúltima fecha

El automovilismo nacional podría volver a tener a Concordia como protagonista. El autódromo Ciudad de Concordia aparece como una de las alternativas que analiza la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (APAT) para recibir la undécima y penúltima fecha del campeonato de Turismo Nacional, prevista para el próximo 1 de noviembre.

De acuerdo con la información difundida por Campeones, el escenario inicialmente establecido en el calendario es el autódromo Juan María Traverso de San Nicolás. Sin embargo, la cercanía entre distintas competencias del Turismo Carretera habría generado preocupación entre los dirigentes de APAT.

El TC tiene programada su presentación en San Nicolás los días 3 y 4 de octubre, mientras que posteriormente se trasladará a Rosario el 24 y 25 de octubre, es decir, apenas una semana antes de la fecha del Turismo Nacional.

Esta sucesión de competencias en escenarios ubicados a pocos kilómetros entre sí podría generar una superposición de público y afectar la convocatoria de aficionados al Turismo Nacional. Por ese motivo, la categoría analiza la posibilidad de trasladar la fecha a otro circuito.

Concordia, en carrera

En ese contexto, el autódromo Ciudad de Concordia surge como una alternativa concreta para recibir nuevamente al Turismo Nacional.

El trazado concordiense ya fue escenario de la categoría en 2025, cuando recibió la tercera fecha del campeonato, por lo que cuenta con antecedentes recientes y experiencia en la organización de una competencia de estas características.

La posibilidad de que Concordia vuelva a integrar el calendario tomó fuerza en las últimas horas y, según la información publicada por Campeones, la definición podría producirse a más tardar este viernes.

De confirmarse, la ciudad volvería a recibir una de las categorías más importantes del automovilismo argentino en el tramo decisivo de su campeonato, sumando además un nuevo evento deportivo de alcance nacional a la agenda de Concordia.