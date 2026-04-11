Turismo Pista en Concordia: Matías Canapino voló en la Clase 3 y se quedó con la pole

La actividad del Turismo Pista no dio respiro este sábado en el autódromo de Concordia. En el marco de la tercera fecha del campeonato nacional, los más de 130 autos en pista brindaron un espectáculo de alto voltaje, destacándose la figura de Matías Canapino, quien dominó los relojes en la Clase 3.

Canapino, el dueño de la clasificación en Clase 3

El piloto de Arrecifes mostró el potencial de su Chevrolet al registrar un tiempo de 1m54s749ms, una marca que resultó imbatible para el resto de la grilla. Canapino logró aventajar por 250 milésimas a Federico Stieglitz (Renault), mientras que Nicolás Pezzucchi (Ford) completó el tridente de punta a 296 milésimas.

La acción de la categoría mayor continuará este domingo por la mañana con las series (10:35, 11:00 y 11:25 hs), que definirán el orden de largada para la gran final.

Clase 2: El cordobés Agustín Martín larga adelante

En la división intermedia, el gran protagonista del sábado fue Agustín Martín. El piloto cordobés se adjudicó la serie más veloz de la jornada, lo que le otorga el derecho de largar desde la posición de privilegio en la final del domingo.

Detrás de él partirán Juan Paulides y Máximo Evans Weiss, ganadores de las otras dos baterías. La final de la Clase 2 está programada para las 12:39 hs, a 15 vueltas o un máximo de 35 minutos.

Clase 1: Lucio Rodríguez encabezará la final

La clase menor también completó sus baterías con mucha paridad. Lucio Rodríguez se impuso en la serie más rápida de las tres y partirá como líder. La primera fila la completará Joaquín Cortina, mientras que Joaquín Hongn —vencedor de la serie más lenta— ocupará el tercer cajón de la grilla.

La definición de la Clase 1 comenzará este domingo a las 11:54 hs, con una duración de 11 vueltas o 25 minutos.

Cronograma de Finales – Domingo

Clase 1: 11:54 hs

Clase 2: 12:39 hs

Clase 3: (Horario a confirmar tras las series de la mañana)

Recordamos a la comunidad que la entrada general al autódromo de Concordia es libre y gratuita, una oportunidad inmejorable para disfrutar del automovilismo de primer nivel en esta ciudad.