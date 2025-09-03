7PAGINAS

Martes 2 de septiembre de 2025
Turismo social: buscan potenciar nuevamente el Paraje Ascona

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó un convenio con la Delegación Argentina en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande para ceder la administración exclusiva del Paraje Ascona, ubicado en distrito Gualeguaycito, departamento Federación. El objetivo es lograr un manejo eficiente y un desarrollo integral del complejo en beneficio de la comunidad.
Redacción 7Paginas

El acuerdo se enmarca en el Plan de Gestión y Promoción de Inversiones para el Desarrollo Turístico, Recreativo y Deportivo que impulsa el gobierno provincial en la región de Salto Grande. Se busca reactivar el predio como un espacio de inclusión, cultura y deporte, potenciando su uso turístico y social.

Inclusión y desarrollo comunitario

El convenio ratifica antecedentes previos que ya habían establecido al Paraje Ascona como un espacio destinado a actividades de interés general, como la recreación, talleres protegidos y centros de día.

A partir de ahora, el predio podrá ser administrado por la CTM directamente o mediante terceros, en coordinación con el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi). Se desarrollarán programas de inclusión social destinados a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, adolescentes y sectores vulnerables.

Compromisos y alcances

La provincia se comprometió a entregar el predio libre de cargas y responsabilidades anteriores, además de notificar a la Municipalidad de Federación y al Iprodi sobre la firma y alcances del convenio.

La rúbrica del acuerdo contó con la presencia del presidente de la Delegación Argentina en la CTM, Alejandro Daneri, y representa —según destacaron— un paso significativo hacia una administración conjunta y concertada, orientada a generar beneficios sociales y económicos, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el desarrollo regional.

