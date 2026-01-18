Turistas de Buenos Aires protagonizaron un vuelco al sur de Concordia

Según la información recabada por 7Paginas, el siniestro fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Corsa que era conducido por un hombre de 65 años, identificado como Villagrán Minó, quien por causas que se tratan de establecer perdió el control del rodado y terminó volcando por completo a un costado de la traza.

En el vehículo viajaba además una mujer de 65 años, identificada como Adriana Dato. Ambos ocupantes son turistas oriundos de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las primeras versiones, no se descarta que el accidente haya sido consecuencia del mal estado de la cinta asfáltica en ese sector de la ruta.

Como resultado del vuelco, tanto el conductor como su acompañante sufrieron lesiones y debieron ser trasladados en ambulancia del servicio de emergencias 107 hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde quedaron en observación. Al cierre de esta nota, se aguardaba el carácter de las lesiones.

Pese a la magnitud del hecho, el tránsito en la Ruta Nacional 14 no se vio interrumpido y continuó con normalidad, mientras las autoridades trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar la circulación.