Tuvo su colación la Primera Promoción de Técnicos en Gestión de Turismo y Servicios

El acto fue encabezado por el presidente municipal, Ricardo Bravo, quien destacó la relevancia de este acontecimiento para la comunidad y puso en valor la educación como una herramienta clave para el desarrollo local. En su discurso, el intendente remarcó que la apertura de esta tecnicatura respondió a una decisión política orientada a generar mayores oportunidades de formación, fortalecer el arraigo de los jóvenes y formar profesionales con una mirada local y un fuerte compromiso con la comunidad.

Bravo subrayó además que el turismo constituye uno de los principales motores económicos de Federación, por lo que contar con recursos humanos capacitados y formados en la propia ciudad representa una fortaleza estratégica para el presente y el futuro del sector. “Formar técnicos en turismo en Federación es apostar al crecimiento sostenido, al desarrollo de calidad y a la profesionalización de una actividad central para nuestra economía”, expresó.