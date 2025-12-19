7PAGINAS

Viernes 19 de diciembre de 2025
Tuvo su colación la Primera Promoción de Técnicos en Gestión de Turismo y Servicios

Este jueves se llevó a cabo en la ciudad de Federación el Acto de Colación de la Primera Promoción de Técnicos en Gestión de Turismo y Servicios, una propuesta académica dictada por la Escuela Normal Superior N° 15 de Concordia, que marca un hito en la ampliación de la oferta educativa superior en la región.
Redacción 7Paginas

El acto fue encabezado por el presidente municipal, Ricardo Bravo, quien destacó la relevancia de este acontecimiento para la comunidad y puso en valor la educación como una herramienta clave para el desarrollo local. En su discurso, el intendente remarcó que la apertura de esta tecnicatura respondió a una decisión política orientada a generar mayores oportunidades de formación, fortalecer el arraigo de los jóvenes y formar profesionales con una mirada local y un fuerte compromiso con la comunidad.

Bravo subrayó además que el turismo constituye uno de los principales motores económicos de Federación, por lo que contar con recursos humanos capacitados y formados en la propia ciudad representa una fortaleza estratégica para el presente y el futuro del sector. “Formar técnicos en turismo en Federación es apostar al crecimiento sostenido, al desarrollo de calidad y a la profesionalización de una actividad central para nuestra economía”, expresó.