UCR Entre Ríos: el futuro está en marcha

La designación de Chiarello constituye un hecho histórico para la UCR, ya que se convierte en el dirigente más joven en asumir la conducción nacional en los 135 años de trayectoria del radicalismo. Este acontecimiento representa no solo un motivo de orgullo para la militancia, sino también el inicio de una nueva etapa para el partido a nivel nacional.

Desde la conducción provincial, en una nota consignada a 7Paginas, destacaron que su liderazgo joven y dinámico simboliza una clara apuesta a la renovación de las estructuras partidarias, al compromiso con los valores históricos del radicalismo y a la proyección de la UCR hacia los desafíos que plantea la nueva realidad social y política del país.

Asimismo, se remarcó que esta nueva etapa abre una oportunidad para fortalecer el ideario radical y consolidar al partido como una herramienta de transformación, capaz de dar respuestas a las demandas de las próximas generaciones de argentinos.

Finalmente, el Comité Provincial de la UCR Entre Ríos le deseó a Leonel Chiarello el mayor de los éxitos en esta trascendental responsabilidad, manifestando plena confianza en su capacidad para conducir al radicalismo nacional y fortalecer sus bases en todo el país.