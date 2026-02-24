Última etapa de inscripciones presenciales para la 16ª Maratón de la Mujer en Concordia

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB confirmaron a 7Paginas que, si el cupo no se completa antes, las inscripciones presenciales se tomarán el martes 3 y miércoles 4 de marzo en el Centro de Información Turística (CIT), ubicado en la intersección de Mitre y Pellegrini, en el horario de 19 a 21. En esta etapa final, el valor de la inscripción es de 30 mil pesos.

La organización adelantó que el jueves 5 se realizará el lanzamiento oficial de la competencia, ocasión en la que también se presentará la remera oficial de esta edición. En tanto, el viernes 6 de marzo se llevará a cabo la entrega de kits en el Centro de Convenciones, de 17 a 21 horas.

Para las atletas que no residen en Concordia, la entrega de kits será el mismo domingo 8 de marzo, de 7 a 8 de la mañana, en Plaza 25 de Mayo, escenario que será además el punto de largada y llegada de la competencia.

La prueba tendrá inicio a las 9 horas, frente a la Municipalidad de Concordia, y se espera alcanzar las 1.200 corredoras en la línea de partida, consolidando a la Maratón de la Mujer como uno de los eventos deportivos femeninos más convocantes de la región.

Asimismo, continúan habilitadas las inscripciones online a través del sitio oficial www.encarrera.com.ar/maratondelamujer/

Por último, la organización recordó que las competidoras que aún no hayan abonado su inscripción tendrán plazo hasta el sábado 28 de febrero para regularizar su situación. En caso contrario, ese día se liberarán los cupos impagos, ya que existe una importante demanda de atletas interesadas en participar.