Miércoles 3 de diciembre de 2025
Última jornada de vacunación gratuita para mayores de 60 años en Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo y el Departamento de Políticas de la Tercera Edad, informa que el próximo martes 9 de diciembre, de 09:00 a 12:00 hs, se llevará adelante la última jornada de vacunación del año, destinada exclusivamente a personas mayores de 60 años.
La actividad tendrá lugar en el Centro Cívico de Concordia, en la Sala de Capacitaciones Laborales (1º piso – Mitre y Pellegrini), y contará con la aplicación gratuita de las siguientes vacunas: Antitetánica; Antineumocócica; Hepatitis B.

Desde las áreas organizadoras remarcaron que esta jornada es fundamental para completar esquemas de vacunación y reforzar la prevención en adultos mayores, especialmente en esta etapa del año en la que aumentan los riesgos asociados a enfermedades respiratorias y otras patologías.

La Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó la importancia de esta iniciativa: “Estamos trabajando fuertemente para acompañar y cuidar a nuestros adultos mayores. La vacunación es una herramienta clave para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Invitamos a todas las personas mayores de 60 años a acercarse, aprovechar este servicio gratuito y mantener actualizado su calendario de vacunas.”

Además, resaltó el compromiso del equipo municipal y la buena recepción de estas jornadas durante todo el año: “Hemos tenido una gran participación en cada convocatoria, lo que demuestra la conciencia y responsabilidad de nuestra comunidad. Seguiremos impulsando acciones que promuevan el bienestar y la salud de quienes más lo necesitan.”

Para acceder a la vacunación, los participantes deberán presentarse con DNI y, en caso de poseerla, libreta de vacunación.

 

 