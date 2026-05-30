Ultimas novedades del caso Agostina Vega, el cuerpo de la adolecente habría sido descuartizado

El hallazgo se produjo luego de intensos rastrillajes realizados durante más de 24 horas en un predio de más de 200 hectáreas, donde los investigadores habían concentrado la búsqueda tras detectar movimientos del principal sospechoso, Claudio Barrelier.

La noticia generó una profunda conmoción en Córdoba y abrió una investigación que ahora busca esclarecer qué ocurrió con la menor desde el momento en que ingresó al domicilio del acusado hasta el hallazgo de sus restos.

La última vez que fue vista

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el sábado 23 de mayo Agostina tomó un remís que la llevó hasta la vivienda de Barrelier, ubicada en el barrio Cofico.

La principal hipótesis sostiene que la adolescente habría sido convencida de concurrir al lugar bajo el argumento de retirar un regalo para su madre, expareja del sospechoso.

Las cámaras de seguridad registraron a Agostina ingresando a la vivienda junto al hombre de 32 años. Esa fue la última imagen de la joven con vida.

Desde entonces, ninguna filmación volvió a captarla saliendo del inmueble.

Los investigadores intentan determinar qué ocurrió durante las horas posteriores y si existieron otras personas involucradas en los hechos.

Los movimientos del sospechoso

Según trascendió, durante los días posteriores a la desaparición, Barrelier habría buscado dinero y un vehículo prestado de manera insistente.

La investigación estableció que el lunes obtuvo un Ford Ka negro, con el que posteriormente fue registrado por distintas cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran al acusado entrando y saliendo de su domicilio mientras trasladaba objetos que fueron descriptos como «tachos» o «baldes».

Posteriormente, registros de telefonía celular ubicaron su teléfono en la zona de Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron hallados los restos de la adolescente.

Las últimas hipótesis bajo investigación

En las últimas horas, el periodista Miguel Ángel Sánchez informó a 7Paginas que una de las líneas investigativas que manejan los pesquisas analiza la posibilidad de que el cuerpo de Agostina haya sido desmembrado y trasladado en varias bolsas hasta el lugar donde fue encontrado.

Sin embargo, estas versiones continúan siendo materia de investigación y aún no cuentan con confirmación oficial por parte de la Justicia ni de los peritos forenses.

De acuerdo con esa información preliminar, también se intenta establecer si hubo participación de otra persona en el hecho y cuál habría sido la secuencia exacta de los acontecimientos.

Las autoridades remarcan que todos estos extremos deberán ser corroborados mediante pericias científicas, autopsias y estudios complementarios.

Esperan precisiones de la Justicia

La conferencia de prensa prevista inicialmente en la Jefatura de Policía fue trasladada a Tribunales II, donde el fiscal de la causa, Raúl Garzón, brindará detalles sobre el avance de la investigación.

Los resultados de la autopsia serán fundamentales para determinar la causa de muerte y confirmar o descartar las distintas hipótesis que actualmente se analizan.

Por el momento, Claudio Barrelier continúa siendo el único detenido en la causa, mientras los investigadores avanzan en la recolección de pruebas para reconstruir uno de los casos que más conmocionó a la sociedad cordobesa en los últimos años.

Incidentes y tensión tras conocerse la noticia

Tras difundirse el hallazgo, se registraron momentos de fuerte tensión en distintos sectores de Córdoba, incluyendo incidentes en zonas cercanas a la circunvalación de la capital provincial.

Según relató Miguel Ángel Sánchez, grupos de familiares y allegados protagonizaron manifestaciones que generaron situaciones de riesgo para el tránsito vehicular.

Afortunadamente, pese a la gravedad de los hechos y al importante despliegue policial, no se reportaron personas heridas.

Mientras tanto, familiares, vecinos y organizaciones sociales continúan reclamando justicia por Agostina, a la espera de que la investigación permita esclarecer completamente lo sucedido.

Con informacion de Infobae y de Miguel Angel Sanchez en el lugar del hecho

Redaccion de 7Paginas