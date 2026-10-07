Últimas vacantes del año para el club de Robótica Concordia

El Club de Robótica es un espacio de aprendizaje práctico donde los participantes experimentan con diferentes herramientas tecnológicas mientras desarrollan habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas, la programación y el trabajo en equipo, acompañados por un equipo de docentes entrenadores que los guían durante todo el taller.

La propuesta se desarrollará de manera presencial y consta de siete encuentros, con una clase semanal de dos horas de duración. Las actividades comenzarán el 19 de octubre y finalizarán el 3 de diciembre.

Cabe destacar que esta instancia corresponde a la preinscripción. Una vez finalizado este período, se realizará un proceso de selección y posteriormente las familias recibirán un correo informando si hijo ha sido seleccionado para participar; indicando la sede, el día y el horario asignados.

Quienes estén interesados podrán completar el formulario con sus datos a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4hdZ1u7 y tienen tiempo de hacerlo hasta el viernes 9 de octubre que finaliza periodo de preinscripción.

Para conocer más novedades y actividades del programa, pueden seguir la red social oficial: @clubderobotica.concordia o comunicarse al 345 4085795.