Último momento: Cambios en el gabinete municipal de Federación

De acuerdo a lo publicado por ese medio, Verónica Lacuadra dejará su cargo al frente de Rentas, mientras que en su lugar asumirá la contadora nacional Valeria Rigoni.

La decisión se da luego de una serie de modificaciones vinculadas a la recaudación impositiva del municipio, tema que recientemente fue debatido en dos sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante de Federación.

Este movimiento se enmarca dentro de los cambios que el intendente Ricardo Bravo viene impulsando en distintos sectores de la administración municipal, avanzando con ajustes y modificaciones estructurales en la etapa actual de su gestión.

El área de Rentas tiene un rol estratégico dentro del municipio, ya que se encarga de la administración y control de los recursos tributarios que ingresan a las arcas municipales, fundamentales para el funcionamiento del Estado local y el desarrollo de distintas políticas públicas.

De esta manera, el Ejecutivo municipal continúa realizando movimientos en su equipo de trabajo, con el objetivo de reorganizar áreas consideradas clave dentro de la gestión.

Fuente: La Ultima Campana