Ultimo momento: Cayeron los dos prófugos del millonario atraco en la zona de San Jaime

Cabe mencionar que la investigación por el millonario asalto ocurrido en la estancia La Rosalía, ubicada en la zona de Tatutí, cerca de San Jaime de la Frontera, dio un nuevo paso este miércoles con la detención de los dos hombres que permanecían prófugos.

El hecho había ocurrido aproximadamente dos semanas atrás, cuando cuatro delincuentes ingresaron a la propiedad y, tras amenazar con armas de fuego al propietario, Rubén Ponzoni, y a un empleado, se apoderaron de una importante suma de dinero.

Al respecto, el jefe de la Policía Departamental Federación, comisario mayor Cristian Luis Valdez Puente, brindó una conferencia de prensa en la Comisaría de Chajarí, donde repasó los principales avances de la investigación y destacó el trabajo desarrollado por los funcionarios policiales.

El jefe policial explicó que pasado el mediodía del martes se dio cumplimiento a diez oficios judiciales, concretándose distintos allanamientos en Chajarí y Federación.

Como resultado de esos procedimientos, inicialmente fueron detenidas cuatro personas, quienes quedaron alojadas en la Comisaría de Chajarí.

En ese momento permanecían prófugos otros dos sospechosos, uno vinculado a Chajarí y otro a Federación. Finalmente, ambos fueron localizados y detenidos, por lo que la causa ya cuenta con seis personas detenidas. Segun datos obtenidos por 7Paginas, el sujeto de Federacion es de apellido Buchaman de 35 años con domicilio en calle Cordoba y Paseo Colon. (Sujeto con causas menores, al igual que los otros detenidos de Federacion de apellido Arias y Montenegro).

Además, durante los procedimientos se secuestraron tres vehículos, entre ellos una camioneta Volkswagen Amarok que habría sido utilizada por los delincuentes para escapar después de abandonar e incendiar la camioneta en la que habían llegado hasta la finca.

El botín supera los 100 millones de pesos

Uno de los datos más relevantes aportados durante la conferencia tiene que ver con el monto denunciado como sustraído.

Según informó Valdez Puente, la víctima denunció el robo de aproximadamente 100 millones de pesos, entre moneda nacional y dólares.

Durante los allanamientos también se logró secuestrar dinero y otros elementos, entre ellos una motocicleta y una bicicleta, que los investigadores sospechan que podrían haber sido adquiridos con parte del dinero obtenido en el atraco.

Algunos de los detenidos cuentan con antecedentes por diferentes delitos, mientras que otros no registrarían antecedentes. Desde la Policía aclararon que no se brindaron mayores detalles sobre las situaciones particulares de cada uno.

Uno de los allanamientos realizados en Federación tuvo lugar en una agencia de automóviles, cuyo propietario de apellido Burna, se encuentra entre las personas detenidas en el marco de la causa.

La causa continúa ahora con seis personas detenidas y con una importante cantidad de elementos secuestrados que serán analizados por la Justicia para determinar el grado de participación que tuvo cada uno de los involucrados en el millonario atraco.