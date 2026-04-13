Último momento: Cayó «Nino», el principal sospechoso del macabro crimen en la obra de Colón

En un rápido y eficaz despliegue policial, se confirmó a 7Paginas, la detención de Nicolás Alexander Acosta, alias “Nino”, el hombre de 26 años oriundo de Buenos Aires sospechado de ser el autor del cruento homicidio que conmocionó a la ciudad de Colón.

La captura se registró alrededor de las 13:30 horas en la misma localidad donde ocurrió el hecho. Minutos antes, la Jefatura Departamental, bajo expresas directivas del fiscal Dr. Alejandro Perroud, había emitido un pedido de colaboración a la comunidad y los medios de comunicación para difundir la imagen del sujeto, sobre quien ya pesaba un pedido de captura nacional e internacional mediante el Oficio N° 559.

El desenlace de una búsqueda intensa

Tras la difusión masiva de su identidad y su alias, las fuerzas de seguridad lograron dar con el paradero de Acosta, quien quedó inmediatamente a disposición de la Unidad Fiscal de Colón. «Nino» es el principal apuntado por la muerte de quien sería el sereno de la obra en construcción ubicada en la intersección de Avenida Quirós y calle Moreno.

Crónica de un hallazgo espeluznante

Cabe recordar que el caso salió a la luz este domingo, cuando responsables de la edificación —alertados por la ausencia prolongada del sereno— ingresaron al predio y notaron irregularidades estructurales.

La policía, encabezada por el subjefe departamental Juan Martín Furlón, descubrió el cadáver en el subsuelo del edificio. El cuerpo estaba oculto en un espacio tipo baulera debajo de una escalera, detrás de una pared falsa recientemente construida, en una clara maniobra para encubrir el asesinato y ocultar los restos de la víctima, quien habría sido cubierta con cal para acelerar su descomposición.

Pasos a seguir

Con la detención de Acosta, la investigación entra en una etapa clave. En las próximas horas, el fiscal Perroud procederá a tomar declaración indagatoria al imputado bajo la carátula de «Homicidio Simple». Mientras tanto, se aguardan los resultados finales de la autopsia realizada en Oro Verde para confirmar fehacientemente la identidad de la víctima y la mecánica exacta de su fallecimiento.

La rápida resolución en la localización del sospechoso trae un alivio parcial a la comunidad de Colón, que se vio sacudida por la naturaleza «premeditada y macabra» de este hecho de sangre en plena zona costanera.