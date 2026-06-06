Último momento: el concordiense Marcos Senesi tiene serias chances de sumarse a la Selección Argentina para el Mundial

Una noticia sacudió las redacciones deportivas de todo el país y encendió una enorme expectativa en la ciudad de Concordia. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente este sábado que el defensor central Leonardo Balerdi quedó desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La sorpresiva baja abre de par en par las puertas para que el concordiense Marcos Senesi pueda sumarse a la delegación que defenderá el título del mundo.

Balerdi, actual jugador del Olympique de Marsella de 27 años, sufrió una severa lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha durante un entrenamiento de alta exigencia en Texas. Tras los estudios médicos correspondientes, se determinó que los plazos de recuperación no le permitirán llegar en condiciones óptimas al certamen, obligando al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni a buscar un reemplazante de urgencia a menos de dos semanas del debut.

Senesi o Martínez Quarta: la duda que define Scaloni

Con la baja confirmada del «Flaco» Balerdi, el estratega de Pujato debe recurrir a la lista preliminar de 55 futbolistas entregada previamente a la FIFA para seleccionar al reemplazante natural. Según los datos recolectados, las opciones principales para cubrir la vacante en la zaga central se reducen a dos nombres de peso internacional: el concordiense Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta (Fiorentina).

Aunque en la consideración general también figuran jugadores que ya se encuentran con la delegación en la concentración estadounidense como laterales —tales los casos de Agustín Giay y Nicolás Capaldo—, las características de Balerdi harían que el cuerpo técnico se incline por un marcador central nato. Senesi, de excelente presente en el fútbol europeo, cuenta con la ventaja de su perfil zurdo y su gran capacidad de salida, cualidades muy valoradas por el cuerpo técnico nacional.

La estricta línea de Scaloni: «Si alguno no da la disponibilidad mínima, se queda afuera»

La decisión de desafectar rápidamente a Balerdi responde a la rigurosa filosofía que ha mantenido Lionel Scaloni respecto al estado físico de sus dirigidos en las citas mundialistas. Días atrás, en conferencia de prensa, el entrenador ya había advertido los criterios que utilizaría para definir la nómina final:

“Estamos completamente seguros de que si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. Eso lo tenemos claro. Cuando llegue la parte decisiva, la última semana, que es donde hay que acelerar para ver si llegan, ahí tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Nos duele mucho si un chico se tiene que quedar afuera”, había expresado el director técnico.

La agenda de la Scaloneta rumbo al debut mundialista

Mientras se aguarda la confirmación oficial del reemplazante, que se anunciará en los próximos días, la Albiceleste continúa con sus trabajos de preparación en territorio norteamericano.

Sábado 6 de junio: El seleccionado afrontará un encuentro amistoso frente a Honduras.

Martes 9 de junio: Cerrará la etapa de preparación en el Jordan-Hare Stadium de Alabama enfrentando a Islandia, encuentro clave tras el cual Scaloni planea tener el panorama definitivo del plantel.

Cabe recordar que Argentina será cabeza de serie del Grupo J en la Copa del Mundo 2026. Su debut oficial en la competencia está programado para el 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium. Posteriormente, el combinado nacional se medirá contra Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania, disputando ambos encuentros en el Dallas Stadium. Toda Concordia permanece en vilo esperando ver si un hijo de la ciudad inscribe su nombre en la máxima cita del fútbol mundial.

Con informacion de Infobae

Redaccion de 7Paginas