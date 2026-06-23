Último momento: se conoció quien reemplazara a Lucas Fuscado en la sub secretaria de gobierno

Según se comunicó oficialmente a 7Paginas, Lucas Fuscado dejará de desempeñarse como subsecretario de Gobierno debido a una situación personal y familiar que actualmente requiere una mayor dedicación de su parte, dificultándole asumir con la intensidad y el tiempo que demanda la función pública.

La decisión fue consensuada entre el propio funcionario y el intendente Azcué, quien aceptó los motivos expuestos y destacó el trabajo realizado por Fuscado desde el inicio de la actual gestión.

“Quiero agradecer profundamente a Lucas por su dedicación, su responsabilidad y el acompañamiento brindado desde el inicio de esta gestión. Ha realizado un aporte valioso en una etapa importante para nuestro gobierno. Sé que seguirá acompañando este proyecto porque compartimos la misma convicción de trabajar para sacar a Concordia adelante”, expresó el presidente municipal.

Spinelli asumirá la Subsecretaría de Gobierno

Tras la salida de Fuscado, el cargo será ocupado por el abogado Facundo Spinelli, quien venía desempeñándose dentro del equipo municipal en tareas vinculadas a la Coordinación de Gabinete y además ejercía la presidencia del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia.

Desde el Ejecutivo destacaron que Spinelli cuenta con experiencia en gestión pública y un conocimiento profundo de los programas y acciones que impulsa actualmente la administración municipal, lo que permitirá garantizar la continuidad de los proyectos en marcha y fortalecer la articulación entre las distintas áreas de gobierno.

Cambios en el Ente Aerocomercial

Como consecuencia de esta designación, la presidencia del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia será asumida por el secretario de Producción, ingeniero Sebastián Arístide, quien desempeñará esa función de manera ad honorem.

Desde el Departamento Ejecutivo señalaron que estas modificaciones apuntan a consolidar el trabajo que viene desarrollando la gestión municipal y a fortalecer la capacidad de coordinación en una etapa que demanda una dedicación plena para afrontar los desafíos de la administración local.

El recambio se produce en un área estratégica del gobierno municipal, vinculada a la coordinación de políticas públicas y a la articulación de las distintas dependencias que integran la estructura del Estado local.