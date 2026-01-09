Último momento: se suspendió la noche del viernes de la Fiesta Nacional del Lago

La medida fue confirmada a 7Paginas desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Federación, desde donde además se informó que la totalidad de los números artísticos programados para este viernes serán reprogramados para mañana sábado.

De esta manera, la jornada del sábado contará con una grilla más extensa de espectáculos, pero permitirá dar respuesta a quienes habían adquirido entradas anticipadas, ya que podrán utilizarlas sin inconvenientes en la nueva programación.

Desde la organización aclararon que las entradas correspondientes a la noche del viernes y al igual que la adquisición de sillas, tendrán plena validez para el sábado, garantizando así el acceso a todos los shows previstos originalmente.

Entre los artistas que pasarán a presentarse mañana se encuentran Axel, El Vikingo Correa y otros números que se sumarán a una cartelera de primer nivel, donde también se destacan figuras de gran convocatoria como Damas Gratis.

Las autoridades municipales recomendaron al público mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles novedades vinculadas al desarrollo del evento y las condiciones climáticas.