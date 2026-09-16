Últimos días de inscripciones para la tercera fecha de MTB en Pinares del Ayuí

Desde la organización indicaron que este miércoles 16 será el último día para reconocer el circuito, en el horario de 14 a 17 horas. Por otra parte, se informa que el jueves 17 será la entrega de los kits de competencia a los corredores locales en calle Pirovano 107, esquina Sarmiento en el horario de 19 a 20.30 horas.

Cabe destacar que las inscripciones on-line a través del sitio: encarrera.com.ar/mtb/ se las tomará hasta el jueves al mediodía a un valor de $40 mil pesos; ya que desde el mediodía en adelante costará $45 mil pesos.

Para la ocasión se preparó un circuito de aproximadamente 5.200 metros, que tendrá como predominio los senderos, lugares técnicos de manejos y sectores de caminos rurales de la zona, con varios desniveles. En esta oportunidad las largadas se realizarán en dos mangas, la primera de ellas será desde las 14 horas. La entrega de los kits de carrera a los deportistas que lleguen de otros destinos será de 12.30 a 13.30 horas.