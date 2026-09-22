Últimos días para preinscribirse a carreras universitarias gratuitas de la UADER en Concordia

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la UADER, Sede Concordia, transita la última semana de preinscripciones para quienes quieran comenzar en 2027 distintas carreras universitarias gratuitas.

Entre las propuestas disponibles se encuentran la Licenciatura en Canto Popular, con una duración de cinco años, y las Tecnicaturas Universitarias en Instrumentista Musical en Piano y en Guitarra, ambas con una duración de tres años.

Además, la oferta académica incluye propuestas vinculadas al campo de la Salud Mental, como las Tecnicaturas Universitarias en Psicogerontología y en Acompañamiento Terapéutico.

Todas las carreras se dictan en la Sede Concordia de la FHAyCS-UADER y son de carácter totalmente gratuito, con una modalidad de cursado que contempla aproximadamente un 70% de presencialidad y un 30% de virtualidad.

Cómo realizar la preinscripción

Las personas interesadas tienen tiempo hasta el 30 de septiembre para completar la preinscripción online a través del sistema de gestión académica SIU Guaraní 3.

El procedimiento consta de los siguientes pasos:

1. Registrarse en el sistema SIU Guaraní 3 a través de la plataforma de preinscripción de la UADER.

2. Ingresar al SIU Guaraní con el usuario creado.

3. Seleccionar la opción “Trámites”.

4. Ingresar a “Preinscripción a propuestas”.

5. Elegir la carrera o propuesta académica correspondiente.

6. Completar todos los datos solicitados por el sistema.

Desde la institución aclararon que la documentación requerida podrá reunirse y cargarse posteriormente de manera online en el SIU Guaraní, cuando se habilite el período de inscripciones durante diciembre. Para ello, será necesario conservar el usuario y la contraseña creados al momento de realizar la preinscripción.

Atención y consultas en Concordia

Quienes tengan dificultades o consultas relacionadas con la preinscripción online podrán recibir asesoramiento en la Sede Concordia, ubicada en Quintana 37, los lunes a jueves de 13:00 a 16:30 y los viernes de 13:00 a 20:00.

También se puede realizar consultas por correo electrónico a alumnadocdia@fhaycs.uader.edu.ar.

Para obtener mayor información sobre las carreras y propuestas académicas, la atención en Quintana 37 se realiza de lunes a viernes de 8:00 a 17:00.

Además, la institución habilitó el WhatsApp +54 345 4153915 y su sitio web oficial para consultas.

De esta manera, quienes estén interesados en iniciar una carrera universitaria gratuita en Concordia durante 2027 todavía tienen tiempo para completar el primer paso del proceso de ingreso.

Redaccion de 7Paginas