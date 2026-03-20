Últimos días para solicitar la exención del 50% en la tasa por alumbrado público para comercios de Concordia

La fecha límite para realizar el trámite es el 31 de marzo de 2026.

¿Quiénes pueden acceder?

Podrán solicitar este beneficio los usuarios comerciales inscriptos en la Tasa Comercial que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Requisitos:

-Inscribirse en el Padrón de Beneficiarios de Usuarios Comerciales (DDJJ) antes del 31/03/2026.

-Tener al día el pago de la Tasa Comercial (no se considerarán regularizadas las deudas incluidas en planes de pago).

-Haber cancelado el período calendario anterior.

¿Cómo realizar el trámite?

Las personas interesadas deberán ingresar a arca.gob.ar con su CUIT y Clave Fiscal, y seleccionar:

1)“Municipalidad de Concordia – Portal Ciudadano”

2)“Declaración Jurada de Tasa Comercial”

3)Luego, dentro del Padrón de Beneficiarios, hacer clic en “Solicitar exención”.

Desde el municipio se recuerda la importancia de completar el trámite dentro del plazo establecido para poder acceder al beneficio.

Para más información, los contribuyentes pueden consultar en la web oficial de la Municipalidad de Concordia o comunicarse con su contador.