Un agente de tránsito en moto fue embestido por una camioneta en pleno centro de Concordia

Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 09:30 horas de este jueves en la zona céntrica de Concordia, dejando como saldo a un trabajador de la Dirección de Tránsito municipal lesionado tras ser colisionado por un vehículo utilitario mientras cumplía con sus tareas laborales.

Según los primeros datos recogidos por el cronista de 7Páginas en el lugar del hecho, el agente herido fue identificado como de apellido Sotelo, de 31 años de edad. Al momento del siniestro, el inspector realizaba recorridas prevencionales a bordo de una motocicleta perteneciente a la flota municipal.

De acuerdo con la reconstrucción del siniestro, el agente de tránsito Sotelo circulaba en la motocicleta por calle Yrigoyen con sentido norte a sur. Al llegar a la intersección con calle Buenos Aires, fue embestido por una camioneta Fiat Working que transitaba en sentido este a oeste.

Producto del fuerte impacto, el conductor del rodado menor cayó sobre la cinta asfáltica, sufriendo golpes de consideración en sus extremidades.

Al lugar del siniestro acudió con rapidez una ambulancia del servicio de emergencias médicas 107. Los profesionales de la salud asistieron al herido en primera instancia y procedieron a trasladar al inspector Sotelo hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat. Desde el nosocomio local se informó que el paciente ingresó con traumatismos y lesiones en su miembro inferior.

Inmediatamente después de ocurrido el accidente, personal policial y compañeros de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Concordia montaron un operativo de desvío del tránsito para permitir las tareas de rigor del gabinete criminalístico.

Como parte del protocolo correspondiente a los siniestros viales, se le realizó el test de alcoholemia al conductor de la camioneta Fiat Working, arrojando como resultado 0,0 g/l (alcohol cero).

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