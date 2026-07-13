Un anciano de Concordia protagonizó dos accidentes de tránsito en el mismo día

Según se pudo saber, el primer siniestro ocurrió alrededor del mediodía sobre calle Alem, donde el conductor se vio involucrado en un incidente vial. Horas más tarde, pasadas las 14:00, volvió a protagonizar otro accidente en plena zona céntrica.

En esta segunda oportunidad, el hecho ocurrió en la intersección de San Luis y Saavedra. De acuerdo con la información recabada, una mujer que circulaba a bordo de un Ford Fiesta detuvo la marcha de su vehículo y, al advertir la maniobra, el conductor de un Renault Mégane intentó evitar la colisión.

Como consecuencia de esa maniobra evasiva, el automóvil subió a la vereda e impactó violentamente contra un árbol, al que terminó derribando.

Afortunadamente, el siniestro no dejó personas lesionadas y solo se registraron daños materiales tanto en el vehículo como en el arbolado urbano.

El hecho llamó la atención debido a que el mismo conductor ya había participado de otro accidente pocas horas antes, aunque en ninguno de los dos episodios hubo que lamentar víctimas.

Vecinos de la zona señalaron que, de no haber impactado contra el árbol, el desenlace podría haber sido mucho más grave si en ese momento hubiera transitado algún peatón por la vereda.

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