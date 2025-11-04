Un animal provocó el corte de energía que afectó al barrio La Bianca

Durante la noche del lunes, minutos antes de la medianoche, un amplio sector del barrio La Bianca de Concordia sufrió un corte en el suministro eléctrico, que fue provocado por un hecho insólito: un animal ingresó a la sala de tableros de media tensión de la subestación de rebaje del barrio, generando un cortocircuito.

Según informaron fuentes de ENERSA, el servicio fue restablecido a las 00:22 de este martes. Sin embargo, minutos más tarde, a las 00:45, se produjo un nuevo corte que afectó nuevamente a La Bianca y también a sectores de Barrio Golf, San Carlos y Salto Chico.

Este segundo inconveniente se originó por la rotura de un seccionador de 33 kV en la subestación ubicada en Independencia y Camino a Pampa Soler. El suministro se normalizó finalmente a la 1:34 de la madrugada.

Durante la jornada de este martes, personal técnico realizó breves interrupciones programadas para reemplazar el equipo dañado en ese último corte. Además, se llevan a cabo tareas de reparación y mejoras en la subestación de rebaje de La Bianca, aunque desde la empresa indicaron que no se prevén nuevas interrupciones del servicio eléctrico.