Un apostador de Federación ganó más de $17 millones en el Quini 6

La suerte volvió a sonreírle a un apostador de Federación. Según informó el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), una boleta jugada en la ciudad resultó ganadora de más de 17 millones de pesos en el último sorteo del Quini 6.

El ticket ganador fue jugado en la agencia Nº 497 de Federación y correspondió a la modalidad Siempre Sale. El apostador entrerriano acertó cinco números y obtuvo un premio de $17.052.857,38.

En total, fueron 29 los ganadores con cinco aciertos en esta modalidad. Además del afortunado de Federación, hubo ganadores de Santa Fe (6), Salta (1), La Pampa (1), Capital Federal (2), Buenos Aires (8), Córdoba (7), Corrientes (2) y Misiones (1).

Los números sorteados en el Siempre Sale fueron: 13, 36, 14, 06, 37 y 21.

Los números del sorteo

En la modalidad Tradicional, los números favorecidos fueron 07, 23, 45, 14, 22 y 40, sin que se registraran ganadores.

En La Segunda, salieron 17, 40, 38, 36, 11 y 05, mientras que en La Revancha aparecieron 05, 00, 10, 26, 20 y 28.

En tanto, el Pozo Extra tuvo 1.525 ganadores y cada uno percibirá $131.147,54.

De acuerdo con la información difundida por e IAFAS, en las restantes modalidades no hubo ganadores de los principales pozos millonarios, por lo que para el próximo sorteo el Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de $10.500 millones.

Redaccion de 7Paginas