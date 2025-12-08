Un apostador de Santa Fe ganó el mayor premio en la historia del Quini 6: cuánto se llevó

En una noche cargada de expectativas y cálculos, un apostador de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, ganó $8.800 millones, el mayor premio en la historia del Quini 6. Según informaron desde la Lotería de Santa Fe, el sorteo de la modalidad Revancha resultó en un único ganador.

La combinación de los números 05-15-25-33-40 y 45 abrió la puerta a este premio sin precedentes. El Quini 6, que lleva 37 años de permanencia en el tablero de apuestas nacional, entregó en esta ocasión el pozo récord que mantuvo al país en vilo durante semanas. Según expresó la Lotería de Santa Fe a través de un comunicado, “el pozo creció a un ritmo nunca visto, impulsado por la expectativa generada en torno a un récord que parecía no tener techo”.

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.

Según datos oficiales, “con más de un millón setecientas mil apuestas, el Quini volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria, la emoción que genera y la posibilidad real de cambiar la vida en un instante”, afirmó la Lotería de Santa Fe en el mensaje difundido.

La edición no solo se caracterizó por batir todas las marcas históricas, sino también por la vacancia en otros premios. En el sorteo Tradicional, los números 01-07-15-29-40 y 45 no encontraron ganador, lo que generó un nuevo pozo acumulado de cara al próximo sorteo del miércoles. En la modalidad La Segunda, también quedó vacante con los números 04-16-29-31-34 y 45. En tanto, la variante Siempre Sale coronó a 70 apostadores con el premio de más de $5 millones cada uno, al acertar los números 05-14-17-29-33 y 43.

La operatoria del Quini 6 es gestionada por la Lotería de Santa Fe, institución responsable de la fiscalización, recaudación y pago de premios. Sobre el reciente evento, la entidad felicitó al flamante ganador y extendió su mensaje de agradecimiento “a todos los apostadores que semana a semana confían en la marca y se suman a la ilusión de convertirse en millonarios”.

El premio millonario de la modalidad Revancha trae también implicancias fiscales. A partir de octubre de 2024, el organismo encargado de la fiscalización tributaria, denominado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reemplazó oficialmente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la aplicación del impuesto sobre estos premios. Con base en la Ley 20.630, los montos ganados en juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos están sujetos al Impuesto a las Ganancias.

La normativa vigente, según aclara ARCA, establece que se debe retener el 31% del 90% del monto total del premio, una fórmula que reduce la cantidad que finalmente percibe el o la ganadora.

En el caso puntual de esta edición del Quini 6, multitud de apostadores y lectores han consultado acerca del monto neto a cobrar, considerando la magnitud inédita de la cifra. La propia entidad tributaria precisó tiempo atrás que este esquema de retención se aplicó previamente a un ganador de más de $233 millones, lo que generó precedente para el tratamiento de sumas mayores como la actual.

El efecto de la retención fiscal encuadra la euforia con la realidad económica, aunque el saldo para el o la beneficiaria mantendrá una magnitud impactante. La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país