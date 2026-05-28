Un artesano de Gualeguaychú fabricó los mates para los jugadores de la Selección que irían al Mundial

Un taller de artesanías de Gualeguaychú se convirtió, sin buscarlo, en el epicentro de uno de los rumores más comentados del fútbol argentino: la posible lista de convocados para el Mundial 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le encargó a Mariano Carboni, dueño del emprendimiento local, 64 mates personalizados destinados a los jugadores y al cuerpo técnico de la Selección.

El detalle que disparó la especulación es que el artesano recibió una nómina con los nombres exactos de quiénes deben recibir cada mate, y la intención declarada es entregarlos antes de que el plantel viaje a la Copa del Mundo.

En diálogo con Canal 9 Litoral, Carboni fue cauto, pero no pudo evitar generar expectativa. «Hay jugadores que tenemos y que nadie sabe. Mostramos algunos para no meter la pata», señaló, y reveló una parte de la lista.

Entre los nombres que ya tendrían su mate listo —y con ello, un lugar en la delegación mundialista— aparecen Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Exequiel Palacios, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

La lógica es simple: si la AFA encargó mates con nombres específicos para regalar antes del viaje, es porque esos jugadores ya tienen un lugar en el equipo. Al menos, eso es lo que sugiere el pedido llegado hasta las orillas del río Gualeguaychú.