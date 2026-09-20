Un auto despistó y volcó en zona de Chajari: tres personas tuvieron que ser asistidas

Un siniestro vial se registró durante la tarde de este domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 333, en jurisdicción del Puesto de Control Vial Paso Cerrito de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.

Alrededor de las 18:45, el Comando Radioeléctrico de la ciudad de Chajarí alertó al personal policial sobre el despiste y posterior vuelco de un automóvil en la mencionada arteria nacional.

El vehículo involucrado, un Renault Kwid, circulaba en sentido Norte-Sur, proveniente de la localidad de Laguna Blanca, provincia de Formosa, con destino a la provincia de Buenos Aires.

El auto era conducido por una mujer de 44 años y domiciliada en Monte Grande. En el rodado viajaban además sus acompañantes: su hijo de 19, y su nieta de tan solo 4 años, ambos con el mismo domicilio.

Según los datos preliminares, por causas que aún se intentan establecer, la conductora perdió el control del automóvil al momento de realizar una maniobra para sobrepasar a un camión. Esto provocó el despiste y la posterior vuelco del rodado, el cual quedó alojado sobre la banquina.

Tras el hecho, se requirió de inmediato la intervención de una ambulancia de la ciudad de Chajarí para brindar la correspondiente asistencia médica a los ocupantes del vehículo. A pesar del siniestro, las autoridades informaron que el tránsito sobre la Ruta Nacional 14 se mantiene con normalidad.

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