“Un Canto para la Ciudad”: Concordia celebra la Navidad y los 100 años del Campanario de la Catedral

El encuentro propone celebrar la unión, la familia y la gratitud mediante la música, la danza y el arte, generando un espacio de emoción colectiva y participación ciudadana. En esta edición, la actividad adquiere un valor especial al sumarse a la conmemoración de los 100 años del Campanario de la Catedral San Antonio de Padua, uno de los símbolos históricos y patrimoniales más representativos de la ciudad.

El subsecretario de Educación y Cultura, profesor Carlos Gatto, señaló que “este encuentro busca que la ciudad vuelva a reunirse desde el arte, desde el canto colectivo y desde la emoción compartida”. En ese sentido, remarcó que la Navidad “es una fecha que nos invita a reencontrarnos y a valorar lo comunitario, y hacerlo a través de nuestros coros y artistas locales tiene un sentido muy profundo”. Asimismo, destacó que el centenario del Campanario permite “mirar nuestra historia, reconocerla y traerla al presente como parte de lo que somos como comunidad”.

La propuesta contará con la participación de nueve coros de Concordia: el Coro de Cámara de la Municipalidad, la Cantoría de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el Coro del Centenario, el Coro Estable de Concordia, el Coro Renacer del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales, el Coro de Niños y Jóvenes del Sagrado Corazón, el Coro Tahil Mapu de la UNER, el Coro Cantabile y el Coro Amici. Los coros realizarán un ingreso cantando por la Peatonal, desde calle Urdinarrain hasta 1º de Mayo, avanzando al unísono hacia el punto de encuentro y ofreciendo una experiencia artística abierta y participativa.

El evento contará además con la presencia de la Academia de Danzas Pavlovha, que presentará un fragmento de su musical navideño, y del Ballet Folclórico Juvenil “Alitas de mi Patria”, con la puesta “Desde el Alma”, un pesebre folclórico que pone en valor las tradiciones, la identidad cultural y los valores de la unión familiar.

Uno de los momentos más significativos de la noche será la conmemoración de los 100 años del Campanario de la Catedral San Antonio de Padua, que incluirá un repique especial de campanas, símbolo que históricamente acompañó a la ciudad en momentos de encuentro, celebración y memoria colectiva.

La jornada culminará con un show en vivo, pensado para bailar, disfrutar y compartir en familia, cerrando una noche de celebración, cultura e identidad.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura se destacó y agradeció el acompañamiento de la Cooperativa Eléctrica de Concordia y el apoyo de los locales gastronómicos Bar Ideal, El Ciervo y Cristóbal Café, cuyo compromiso hace posible la realización de esta propuesta abierta a toda la comunidad.

“Un Canto para la Ciudad” invita a vivir la Navidad desde el encuentro, la música y la identidad compartida, reafirmando el valor del arte como puente de unión para Concordia.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas