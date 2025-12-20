“Un Canto para la Ciudad”: una noche histórica frente a la Catedral San Antonio de Padua

La velada comenzó con un impactante despliegue coral que recorrió la Peatonal, invitando a la comunidad a sumarse a la celebración a través del canto como símbolo de unión y encuentro. Participaron el Coro de Cámara de la Municipalidad de Concordia, dirigido por Juan Pablo Paccazochi y Mariano Sequeira; la Cantoría de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús; el Coro del Centenario; el Coro Estable de Concordia; el Coro Renacer del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Concordia y el Coro de Niños y Jóvenes del Sagrado Corazón, todos bajo la dirección de Lucía Niez; el Coro Tahil Mapu de la UNER, dirigido por Leonel Policastro; y los coros Cantabile y Amici, con la dirección de Roxana Tavella. La participación del tenor lírico Benjamín Zubiaurre fue uno de los momentos más emotivos de la noche.

Sobre el escenario continuaron las presentaciones artísticas con la Academia de Danzas Pavlovha, que ofreció una síntesis de su espectáculo “Un Musical de Navidad”, y el Ballet Folclórico Juvenil “Alitas de Mi Patria”, que presentó “Desde el Alma”, una representación del pesebre desde una mirada folclórica cargada de valores y unión familiar.

Uno de los instantes más significativos fue la conmemoración de los 100 años del Campanario de la Catedral San Antonio de Padua, una pieza arquitectónica e histórica central en la identidad de Concordia. La reseña histórica, el recitado del presbítero Pablo Méndez, el posterior repique de campanas y el mensaje del cura párroco, presbítero José Luis Bogado, convirtieron a la Catedral en protagonista y anfitriona de una noche en la que el patrimonio espiritual y cultural fue celebrado de manera colectiva.

El evento contó con el acompañamiento institucional de la Cooperativa Eléctrica de Concordia y el apoyo de Bar Ideal, El Ciervo Restaurante y Cristóbal Café, que contribuyeron a garantizar una propuesta cultural abierta, gratuita y en el espacio público.

En este marco, el subsecretario de Educación y Cultura, profesor Carlos Gatto, destacó la importancia del encuentro y agradeció la participación de la comunidad: “Un Canto para la Ciudad fue más que un evento cultural: fue un gesto comunitario, un homenaje a nuestra Catedral y una manera de reencontrarnos en la música y en la Navidad”. Además, subrayó el acompañamiento de los vecinos a lo largo del año y el compromiso de seguir trabajando para consolidar una ciudad con más cultura, valores e integración.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura también se expresó un mensaje institucional de agradecimiento a las familias, instituciones, artistas y voluntarios que acompañaron cada propuesta durante el año, resaltando el trabajo del equipo que sostiene y hace posible cada proyecto cultural.

“Un Canto para la Ciudad” cerró el calendario cultural 2025 como una demostración clara del valor de la cultura como herramienta de identidad, encuentro y desarrollo social, reafirmando el compromiso de Concordia con una vida cultural activa, participativa y abierta a toda la comunidad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas