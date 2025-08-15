Un club de la zona oeste de Concordia, es la nueva institución beneficiada con el programa presupuesto participativo

Entre los elementos entregados se incluyeron: pintura, pinceles, rodillos, materiales de construcción y plomería, instalaciones eléctricas, sanitarios y otros insumos destinados a mejorar la infraestructura del club y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades sociales y deportivas.

Durante el acto estuvieron presentes el Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg; el presidente de la institución, Jaime Cisneros y el equipo técnico de la Coordinación de Presupuesto Participativo, quienes destacaron el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de las entidades barriales.

El presidente del club expresó su agradecimiento por el apoyo recibido: “Para nosotros es un aporte muy importante, porque nos permite mejorar las instalaciones y ofrecerles a nuestros chicos un lugar digno y seguro donde puedan entrenar y compartir. Estos gestos nos motivan a seguir trabajando por nuestra comunidad”.

Por su parte Enguelberg subrayó: “El objetivo del Presupuesto Participativo es que las instituciones barriales tengan herramientas concretas para crecer y brindar mejores oportunidades a sus vecinos. Este es un ejemplo claro de cómo, trabajando juntos, logramos resultados que impactan directamente en la vida de la comunidad”.

Esta acción forma parte de la política de apoyo a instituciones intermedias que impulsa el municipio, fomentando la participación ciudadana y promoviendo el trabajo conjunto para mejorar los espacios comunitarios de la ciudad.