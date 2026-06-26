Un colectivo chocó contra otro que estaba detenido en uno de los accesos a Concordia

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando personal de la Comisaría Séptima fue comisionado hacia la rotonda que une la Ruta Nacional 14 con la Ruta Provincial 4, tras ser alertado sobre una colisión entre dos unidades de transporte.

Según las informaciones policiales proporcionadas a 7Paginas, por causas que son materia de investigación, un colectivo Mercedes Benz modelo OF-1418, conducido por un hombre, circulaba por el retorno en dirección hacia la Ruta Provincial Nº 4 cuando impactó con su parte frontal la parte trasera de otro colectivo.

La segunda unidad, un Mercedes Benz modelo OF-1417, se encontraba detenida sobre la banquina debido a un desperfecto mecánico y era conducida por otro masculino.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron daños materiales, aunque afortunadamente no fue necesario asistir a personas heridas.

Personal policial trabajó en el lugar realizando las actuaciones correspondientes y ordenando el tránsito mientras se determinan las circunstancias que originaron la colisión.