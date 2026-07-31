Un colectivo urbano chocó dos motocicletas en Concordia y dos jóvenes fueron hospitalizados

El hecho se registró alrededor de las 17:50, cuando personal de la Sección Judiciales intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo a las primeras actuaciones policiales, una motocicleta Zanella ZR 150 cc era conducida por una joven de 19 años, quien circulaba por calle Asunción en sentido oeste-este acompañada por un joven de 20 años, identificado como Franco Páez.

Al llegar a la intersección con calle Urquiza, por causas que aún se investigan, el rodado fue impactado por un colectivo urbano de la línea 6, que transitaba por Urquiza en sentido norte-sur.

En la misma secuencia del siniestro, el colectivo también colisionó con una motocicleta Zanella Due 110 cc, conducida por Melani Reinoso, de 27 años, quien también circulaba por calle Urquiza.

Como consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes de las motocicletas terminaron sobre la cinta asfáltica.

Dos personas trasladadas al Hospital Masvernat

Tras el accidente, el acompañante de la motocicleta Zanella ZR, Franco Páez, fue asistido por una ambulancia del servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, debido a las dolencias que presentaba.

Posteriormente, también fue derivada al mismo nosocomio la conductora de la motocicleta Zanella Due, Melani Reinoso, para una mejor evaluación médica. En tanto, la conductora de la Zanella ZR no requirió traslado.

Las autoridades aguardaban el informe médico para determinar el carácter de las lesiones sufridas por los involucrados.

Durante las actuaciones, personal policial procedió a la retención de la motocicleta Zanella ZR 150 cc, debido a que carecía del seguro obligatorio y de la cédula de identificación del vehículo.

La Policía realizó las diligencias de rigor para establecer con precisión la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.