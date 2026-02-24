Un concordiense clasificó al cuadro principal del AJPP 7000 tras una intensa Pre-Qualy

La dupla integrada por Bautista Cossi, de 18 años y oriundo de Concordia, junto a Alfonso Encina (22 años, Victoria – Entre Ríos), logró el objetivo de meterse en el main draw tras alcanzar las semifinales. Allí cayeron ante los campeones del certamen, quienes ya se encontraban clasificados por ranking, lo que permitió que el cupo se trasladara a los semifinalistas.

Los campeones de la Pre-Qualy fueron Santino Contreras (15 años, El Soberbio – Misiones), campeón Panamericano 2024 y subcampeón del mundo 2025 representando a la Selección Argentina, junto a Ignacio Caluva (24 años, San Francisco – Córdoba). En la final superaron a Lorenzo Yob (19 años) y Geremias Caluva (20 años).

Dado que los finalistas ya tenían asegurado su lugar en el cuadro principal, los cupos disponibles se reasignaron. De esta manera, Cossi y Encina accedieron directamente al cuadro principal, mientras que Leandro Rey (San Salvador – Entre Ríos) y Benjamín Rivas (Ubajay – Entre Ríos) ingresaron a la qualy.

El AJPP 7000 ya cuenta con 63 parejas inscriptas, entre ellas varios jugadores de Concordia que buscarán avanzar desde la clasificación, que comenzará el miércoles. El jueves por la tarde se pondrá en marcha el cuadro principal.

El torneo tendrá además la presencia destacada de Franco Dal Bianco, jugador del circuito Premier Padel, lo que jerarquiza aún más la competencia.

Las entradas para las jornadas del viernes, sábado y domingo tendrán un valor de 12.000 pesos por día, mientras que el abono para las tres fechas costará 30.000 pesos. Se espera un importante marco de público para acompañar uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario local.

