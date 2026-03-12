Un concordiense es el nuevo Presidente la Asociación de Clubes de Remo de Entre Ríos

Godoy no será el único representante de Concordia dentro de la conducción de la asociación. También integrarán la comisión Federico Gularte, quien ocupará el cargo de tesorero, y Manolo Moretti, quien se desempeñará como revisor de cuentas.

La ACRER fue fundada el 20 de mayo de 2011 con el objetivo de agrupar, organizar y fiscalizar la actividad del remo en la región, incluyendo a los clubes entrerrianos que practican esta disciplina. En su tarea institucional, la entidad trabaja de manera conjunta con la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL) y con la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA).

La nueva comisión directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Gabriel Godoy (Concordia)

Vicepresidente: Jorge Romero (Paraná)

Tesorero: Federico Gularte (Concordia)

Secretaria: María Martinolich (Gualeguaychú)

Vocal 1°: Viviana Aguilar (Paraná)

Vocal suplente: Cristian Kaheler (Paraná)

Revisor de Cuentas: Manolo Moretti (Federacion)

Calendario 2026

En cuanto al calendario deportivo, desde la nueva conducción de la ACRER se planteó como objetivo ampliar la cantidad de competencias en la provincia. Para el 2026 está previsto que el Campeonato Entrerriano de Remo cuente con cinco regatas a lo largo del año, incrementando significativamente la actividad en comparación con 2025, cuando solo se disputaron dos fechas, en Gualeguaychú y Concordia.

El calendario comenzará el próximo 28 de marzo con la primera fecha del Campeonato Entrerriano, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Regatas Concordia.

Desde la organización también se impulsa la posibilidad de que Concordia albergue más de una regata durante la temporada, con la intención de proyectar a futuro competencias en la zona del Lago de Salto Grande, como así también mantener las plazas en Federación, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Paraná y Diamante.

Cabe recordar que durante 2024 y 2025 el Club Regatas Concordia logró destacarse con importantes resultados en distintos campeonatos argentinos de la disciplina.

Por Federico Gularte