Martes 21 de octubre de 2025
Un cuatriciclo se incendió por completo cuando circulaba en una quinta de cítricos

El siniestro ocurrió este domingo en el interior de una finca, ubicada en el acceso a Villa del Rosario. Afortunadamente, no hubo personas heridas.
Redacción 7Paginas

De acuerdo a la información aportada a Villa del Rosario Net desde Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario, en la tarde del pasado domingo, se produjo un siniestro en el interior de una quinta de plantaciones cítricas, ubicada a pocos metros de avenida Pbro. Emilia Abecia, acceso a esta localidad.

Según se supo, el propietario de la finca circulaba por el interior de la misma con su cuatriciclo cuando el rodado comenzó a prenderse fuego. En pocos minutos, el vehículo se incendió por completo.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Una pérdida en el carburador del cuatriciclo habría provocado el inicio del fuego.

