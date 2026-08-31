Un delincuente que mantiene en alerta a vecinos de un sector de Chajarí quedó registrado por cámaras de seguridad

Vecinos de distintos sectores de Chajarí se encuentran preocupados por una serie de robos registrados en domicilios particulares y aseguran que un delincuente estaría actuando con una modalidad particular: aprovecha su agilidad para trepar muros e ingresar a los patios, de donde sustrae distintos elementos.

Los principales reclamos provienen de vecinos de la zona norte de la ciudad y de los barrios Santa Rosa y Chipa, donde se habrían registrado diferentes hechos bajo características similares.

En los últimos días, un nuevo episodio ocurrido a las 21 y 15 hs, en un domicilio de calle Repeto, en inmediaciones de Perú, quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda.

Según las imágenes, un individuo trepó rápidamente uno de los muros del domicilio y, una vez dentro del predio, logró descolgar una cámara de seguridad que se encontraba instalada en el lugar.

Sin embargo, el movimiento del sospechoso no pasó inadvertido. Otra cámara ubicada en uno de los laterales de la propiedad logró registrar toda la secuencia y obtener imágenes del presunto delincuente.

Las imágenes ya están en poder de la Policía

Tras el episodio, las imágenes fueron entregadas a la Policía de Chajarí, que estaría trabajando en su análisis con el objetivo de avanzar en la correcta identificación del individuo.

De acuerdo con lo informado a 7Paginas, las víctimas realizaron las correspondientes denuncias, por lo que el material registrado podría incorporarse a la investigación judicial.

Mientras tanto, los vecinos de los sectores afectados mantienen la preocupación y solicitan mayor prevención ante una modalidad de robo que, según aseguran, viene repitiéndose en diferentes domicilios.

La expectativa está puesta ahora en que el trabajo investigativo permita identificar al sospechoso y determinar si se trata de la misma persona vinculada con los distintos hechos denunciados en la zona.

Redacción de 7Paginas.