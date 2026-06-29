Un descuido por observar un celular habría provocado un vuelco en la Autovía 14: una mujer sufrió una fractura

El hecho ocurrió alrededor de las 14:35 en el kilómetro 282 de la Ruta Nacional Nº 14, donde personal de la Comisaría Colonia Ayuí intervino tras recibir el alerta por un vehículo siniestrado.

Según los primeros datos aportados por la policia a 7Paginas, un automóvil Volkswagen Suran de color gris, en el que viajaban dos mujeres oriundas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdió el control mientras circulaba por la autovía. El vehículo despistó, volcó y realizó varios giros tanto sobre la cinta asfáltica como sobre la banquina.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la conductora, de 60 años, habría desviado su atención mientras observaba el teléfono celular y el tablero de combustible, situación que es materia de investigación y que habría desencadenado la pérdida del control del rodado.

A raíz del fuerte impacto, la mujer sufrió una fractura en uno de sus brazos y una lesión en el cuero cabelludo. Fue asistida en el lugar, inmovilizada preventivamente y posteriormente trasladada en una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.

La acompañante, una mujer de 63 años, también domiciliada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sufrió lesiones de gravedad.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Colonia Ayuí, personal del servicio de emergencias, Bomberos Zapadores, Brigada, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Vial de Concordia, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y colaboraron en el ordenamiento del tránsito mientras se retiraba el vehículo siniestrado.

El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos de cualquier distracción al volante. Las autoridades recuerdan que el uso del teléfono celular durante la conducción disminuye considerablemente la capacidad de reacción y aumenta las posibilidades de protagonizar accidentes de tránsito.