«Un Día Histórico para la Policía: Salarios Dignos y Condiciones Laborales Justas», por Hector Olivera

Aumentar racionamiento de comida durante las guardias, aumentar vales de combustible para realizar los recorridos durante 24 horas en las distintas jurisdiccionales y la ausencia de un gabinete psicológico en tdas las depsrtamentales para atender la salud mental ( estres postraumaticos )de los agentes son solo algunos de los problemas que aquejan a la fuerza policial. A esto se suma la falta de viviendas para las familias de los agentes, lo que dificulta aún más su calidad de vida.

Es hora de que la policía sea reconocida como un profesional que se dedica a tiempo completo a la actividad, al igual que los jueces y fiscales. La equiparación salarial con la Policía Federal Argentina es un reclamo histórico que data de 1989, cuando el entonces gobernador Jorge Busti creó el decreto 805/89, que se referia equiparacion salarial que nunca fue aprobado.

Recientemente, se presentó un proyecto de ley de enganche policial que busca equiparar los salarios de la policía de Entre Ríos con los de la Policía Federal Argentina, siguiendo el modelo de la ley de enganche de los judiciales entrerrianos. Esto significaría que cada vez que los jueces de la nación reciban un aumento salarial, automáticamente se debería aumentar el sueldo de los policías.

La aprobación de esta ley sería un día histórico para todos los policías y penitenciarios activos y pasivos, ya que significaría un reconocimiento a su labor y un paso importante hacia la justicia y la equidad. Es hora de que se reconozca el valor y la importancia de la labor policial, y se brinden las condiciones necesarias para que puedan realizar su trabajo de manera efectiva y segura.