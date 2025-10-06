Un duro golpe para el Autódromo de Concepción del Uruguay, perdidas millonarias

Las escenas registradas en el predio automovilístico parecían sacadas de una película de ciencia ficción: la torre de control —una de las estructuras más emblemáticas del circuito— sufrió la voladura de paneles completos en los pisos 1, 2, 3 y 4. Además, se destruyó por completo la nueva oficina contenedor destinada al cobro de ingresos.

Los daños se extendieron a la caída de cables, postes y alambrados en distintos sectores del predio, mientras que la fachada de los accesos principales también resultó afectada. Incluso, uno de los tractores de la institución fue arrastrado por la fuerza del viento, impactando contra un tejido lateral y provocando su rotura.

Desde la comisión directiva señalaron que el temporal representa un duro golpe económico para la institución, que se sostiene casi exclusivamente con fondos genuinos obtenidos del cobro de ingresos en cada competencia. “Es una pérdida millonaria que afecta sensiblemente nuestras arcas”, expresaron desde la organización a través de su área de prensa.

El Autódromo de Concepción del Uruguay es uno de los escenarios más importantes del automovilismo entrerriano y nacional, por lo que la magnitud de los daños encendió una fuerte preocupación en toda la comunidad tuerca.

La dirigencia trabaja ahora en un relevamiento detallado de las pérdidas para definir los pasos a seguir en materia de reparaciones y eventuales pedidos de ayuda para garantizar la continuidad de la actividad en el circuito.